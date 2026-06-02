Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil: datas, jogos, preços e muito mais

Após uma exaustiva campanha nas eliminatórias da CONMEBOL, que colocou à prova a profundidade de seu elenco, o Brasil está pronto para reconquistar seu trono na Copa do Mundo de 2026. Como única nação a ter participado de todas as edições do torneio, sua presença nos Estados Unidos, no México e no Canadá é o grande destaque que os torcedores estavam esperando.

A expansão para 48 seleções significa mais jogos, mais emoção e mais oportunidades de ver o amarelo e azul em ação. Será que Vinícius Júnior e companhia conseguirão conquistar o troféu que lhes escapa desde 2002? Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Um total de 104 partidas será disputado ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações. As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (horário local do início) Local Ingressos Sexta-feira, 12 de junho Brasil x Vencedor da OFC/Repescagem (a definir) Levi's Stadium (São Francisco) Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Brasil x Vencedor da Eliminatória da UEFA (a definir) SoFi Stadium (Los Angeles) Ingressos Terça-feira, 23 de junho Brasil x Eliminatória da CAF (a definir) Estádio NRG (Houston) Ingressos

A busca do Brasil pela glória começa na Costa Oeste dos Estados Unidos. Espera-se que a partida de estreia no Levi's Stadium, em São Francisco, tenha lotação esgotada, já que os torcedores se reunirão para ver a nação mais bem-sucedida do futebol mundial iniciar sua campanha.

A segunda partida, no moderníssimo SoFi Stadium, em Los Angeles, promete ser um evento de grande glamour. Com uma enorme comunidade de brasileiros na Califórnia, a atmosfera será eletrizante. A fase de grupos termina em Houston, no NRG Stadium, um local conhecido por sua incrível acústica e cultura esportiva apaixonada.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil

Fase de vendas de última hora

A partir de abril de 2026, os ingressos restantes serão disponibilizados por ordem de chegada através do portal oficial de venda de ingressos da FIFA. No entanto, como o Brasil é a maior atração do futebol internacional, espera-se que esses ingressos se esgotem em questão de minutos. É necessário criar uma conta na FIFA com antecedência para ter alguma chance durante esse período.

Mercados secundários

Para os torcedores que perderam os sorteios oficiais da FIFA ou as fases iniciais de venda, mercados secundários como o StubHub oferecem a melhor oportunidade de garantir um lugar. Essas plataformas são particularmente úteis para jogos de alta demanda em cidades como Los Angeles e São Francisco, oferecendo uma maneira segura de comprar ingressos mesmo depois que a bilheteria oficial estiver esgotada.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos do Brasil são divididos em categorias para atender a diferentes orçamentos, com os ingressos mais baratos a partir de aproximadamente US$ 60 para assentos da Categoria 4 durante a fase de grupos.

Categoria 1: A opção premium, localizada nas arquibancadas centrais inferiores e médias, com as melhores vistas.

A opção premium, localizada nas arquibancadas centrais inferiores e médias, com as melhores vistas. Categoria 2: Localizada principalmente nos cantos ou nas arquibancadas centrais superiores.

Localizada principalmente nos cantos ou nas arquibancadas centrais superiores. Categoria 3: Assentos acessíveis, normalmente localizados nas arquibancadas superiores.

Assentos acessíveis, normalmente localizados nas arquibancadas superiores. Categoria 4: Os assentos mais econômicos, reservados principalmente para residentes do país anfitrião ou grupos específicos de torcedores atrás dos gols.

Fase Faixa de preço dos ingressos (USD) Fase de grupos $60 - $650 Oitavas de final $100 - $800 Oitavas de final $150 - $1.000 Quartas de final $200 - $1.500 Semifinais $400 - $3.500 Final $2.000 - $8.000

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 no Brasil

Para quem deseja assistir à Seleção com estilo, os pacotes de hospitalidade oferecem uma experiência diferenciada. Os pacotes de hospitalidade da Copa do Mundo incluem:

Partida Única: A partir de US$ 1.450 por pessoa. Inclui serviço de catering gourmet e assentos premium.

A partir de US$ 1.450 por pessoa. Inclui serviço de catering gourmet e assentos premium. Acompanhe minha seleção: garanta seu lugar para todas as três partidas da fase de grupos do Brasil. Os pacotes custam a partir de aproximadamente US$ 6.800 por pessoa.

garanta seu lugar para todas as três partidas da fase de grupos do Brasil. Os pacotes custam a partir de aproximadamente US$ 6.800 por pessoa. Série de Estádios: Para torcedores que moram em uma cidade específica, como Los Angeles, é possível comprar um pacote para todos os jogos naquele estádio, a partir de US$ 8.500.

O que esperar do Brasil na Copa do Mundo?

O Brasil chega a 2026 com a vontade de acabar com um jejum de títulos que já dura 24 anos. Com uma mistura de líderes experientes e jovens talentos explosivos, como Endrick e Rodrygo, a equipe joga com uma flexibilidade tática que complementa seu tradicional estilo de jogo.

Espere um futebol ofensivo de alta intensidade e um mar de amarelo nas arquibancadas. As partidas do Brasil são mais do que apenas jogos; são eventos culturais. Seja jogando no calor de Houston ou na brisa fresca de São Francisco, a Seleção é sempre a favorita para liderar seu grupo e avançar nas fases eliminatórias.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?