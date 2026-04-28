Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha: datas, jogos, preços e muito mais

A Espanha, comandada por Luis de la Fuente há três anos, busca agora conquistar mais glórias internacionais na América do Norte.

Como era de se esperar, um grande número de pessoas adoraria ver a melhor seleção do planeta (segundo a FIFA) jogar ao vivo, então não perca tempo se quiser garantir seus ingressos para os jogos da La Roja na Copa do Mundo de 2026.

Deixe o GOAL te orientar com todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a tabela de jogos da Espanha na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo Local Ingressos 15 de junho de 2026 Espanha x Cabo Verde Estádio de Atlanta, Atlanta Ingressos 21 de junho de 2026 Espanha x Arábia Saudita Estádio de Atlanta, Atlanta Ingressos 26 de junho de 2026 Uruguai x Espanha Estádio de Guadalajara, Guadalajara Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Espanha são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) $60 - $620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da Espanha na Copa do Mundo de 2026?

Os torcedores espanhóis ainda se lembram com carinho daquele período surpreendente de quatro anos em que reinaram supremos como campeões europeus (2008), acrescentaram a Copa do Mundo à sua coleção de troféus (2010) e, em seguida, defenderam seu título europeu (2012).

Embora a Espanha tenha se mostrado continuamente a nata do futebol em seu próprio continente, conquistando o título do Campeonato Europeu três vezes nas últimas duas décadas, ela tem enfrentado dificuldades para manter um domínio semelhante no cenário mundial.

Surpreendentemente, a Espanha registrou apenas três vitórias em finais de Copa do Mundo (e não passou da fase das oitavas de final) desde que conquistou o troféu Jules Rimet em 2010. A seleção não conseguiu se classificar na fase de grupos em 2014 e foi eliminada nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022.

A seleção espanhola está ansiosa para se redimir na América do Norte e, de quebra, dar um show. A Espanha chega à Copa do Mundo em excelente forma, sem conhecer a derrota desde que perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso em Londres, em março de 2024. Trata-se de uma sequência notável de 26 jogos sem perder.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 da Espanha

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Espanha, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida Única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogo e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será organizado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: