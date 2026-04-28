Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha: datas, jogos, preços e muito mais

A Espanha, comandada por Luis de la Fuente há três anos, busca agora conquistar mais glórias internacionais na América do Norte.
Como era de se esperar, um grande número de pessoas adoraria ver a melhor seleção do planeta (segundo a FIFA) jogar ao vivo, então não perca tempo se quiser garantir seus ingressos para os jogos da La Roja na Copa do Mundo de 2026.
Deixe o GOAL te orientar com todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.
Qual é a tabela de jogos da Espanha na Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Espanha x Cabo Verde
|Estádio de Atlanta, Atlanta
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Espanha x Arábia Saudita
|Estádio de Atlanta, Atlanta
|Ingressos
|26 de junho de 2026
|Uruguai x Espanha
|Estádio de Guadalajara, Guadalajara
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Aqui está o que você precisa saber em resumo:
- A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.
Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Espanha são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de grupos (exceto países anfitriões)
|$60 - $620
|Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|$75 - $2.735
|Oitavas de final
|$105 - $750
|Oitavas de final
|$170 - $980
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|Semifinais
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
O que esperar da Espanha na Copa do Mundo de 2026?
Os torcedores espanhóis ainda se lembram com carinho daquele período surpreendente de quatro anos em que reinaram supremos como campeões europeus (2008), acrescentaram a Copa do Mundo à sua coleção de troféus (2010) e, em seguida, defenderam seu título europeu (2012).
Embora a Espanha tenha se mostrado continuamente a nata do futebol em seu próprio continente, conquistando o título do Campeonato Europeu três vezes nas últimas duas décadas, ela tem enfrentado dificuldades para manter um domínio semelhante no cenário mundial.
Surpreendentemente, a Espanha registrou apenas três vitórias em finais de Copa do Mundo (e não passou da fase das oitavas de final) desde que conquistou o troféu Jules Rimet em 2010. A seleção não conseguiu se classificar na fase de grupos em 2014 e foi eliminada nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022.
A seleção espanhola está ansiosa para se redimir na América do Norte e, de quebra, dar um show. A Espanha chega à Copa do Mundo em excelente forma, sem conhecer a derrota desde que perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso em Londres, em março de 2024. Trata-se de uma sequência notável de 26 jogos sem perder.
Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 da Espanha
Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Espanha, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões.
Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:
Partida Única
- Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
- Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
- Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
- A partir de US$ 1.400 / por pessoa
Série de Locais
- Assista a todas as partidas no local de sua escolha.
- Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
- Todos os dias de jogo e fases são elegíveis
- Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
- A partir de US$ 8.275 / por pessoa
Acompanhe minha seleção
- Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
- Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
- Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
- O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
- Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA
- A partir de US$ 6.750 por pessoa
Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.
Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será organizado conjuntamente por três países.
As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|México
|Estádio Banorte (Cidade do México)
|48.821
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Boston)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG, Houston
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091
|MetLife Stadium, Nova York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|65.827
|Levi's Stadium, São Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123