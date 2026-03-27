Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Costa do Marfim: datas, preços dos ingressos e muito mais

A procura por ingressos para a Costa do Marfim está disparando, à medida que torcedores de Abidjan a Nova York correm para assistir a essa geração de ouro.

Após o sucesso histórico na Copa Africana das Nações, o ímpeto por trás desta seleção está em alta. Espera-se que os Elefantes sejam uma das equipes imperdíveis do torneio de 2026 nos EUA, Canadá e México.

O GOAL reuniu todas as informações essenciais sobre os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026, as fases de venda e as formas mais confiáveis de garantir seu lugar agora mesmo.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

Esta edição histórica abrange 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos, marcando a primeira vez que o torneio é sediado por três nações simultaneamente.

Com a expansão para 48 seleções, o torneio contará com um número recorde de 104 partidas disputadas ao longo de 34 dias. A magnitude do evento é sem precedentes, oferecendo mais oportunidades do que nunca para os torcedores assistirem aos jogos ao vivo por toda a América do Norte.

Quais são as cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é o calendário dos jogos da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026? Data Jogo Local Ingressos 15 de junho de 2026 Costa do Marfim x Adversário do Grupo A Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos 21 de junho de 2026 Costa do Marfim x Adversário do Grupo B Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Ingressos 26 de junho de 2026 Costa do Marfim x Adversário do Grupo C Estádio MetLife (East Rutherford) Ingressos O que esperar da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026?

Com estrelas como Franck Kessié controlando o meio-campo e a velocidade de Simon Adingra nas laterais, eles são um pesadelo para qualquer defesa. Durante as eliminatórias, a equipe demonstrou uma resiliência incrível. Além de sua habilidade técnica, a força mental adquirida com a conquista da Copa Africana de Nações em casa transformou este elenco. As expectativas estão mais altas do que nunca. Muitos especialistas acreditam que esta é a nação africana com mais chances de repetir, ou até mesmo superar, a histórica campanha de Marrocos até as semifinais em 2022. Com uma enorme diáspora marfinense nos Estados Unidos, cada partida parecerá um jogo em casa para os heróis vestidos de laranja.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Costa do Marfim? Para garantir ingressos para a Costa do Marfim, é necessário acompanhar várias fases oficiais de venda da FIFA. Devido à oferta limitada e ao enorme interesse global, é fundamental entender o cronograma. Sorteio de Seleção Aleatória Após a conclusão do sorteio final do torneio, a FIFA abre um Sorteio por Seleção Aleatória. De dezembro de 2025 a janeiro de 2026, os torcedores poderão se inscrever para ingressos de jogos específicos da Costa do Marfim. Nesta fase, não importa quando você se inscrever — todas as inscrições são agrupadas, e os vencedores são selecionados aleatoriamente. Fase de vendas de última hora A partir da primavera de 2026, os ingressos restantes serão vendidos por ordem de chegada. Esta é uma fase de alta pressão, em que os ingressos podem esgotar em segundos. Se você está procurando os ingressos mais baratos, normalmente da Categoria 4, este é o momento de ficar de olho na tela. Mercados secundários Se você perder os sorteios oficiais da FIFA, não perca as esperanças. Mercados secundários como o StubHub são o destino certo para os fãs que buscam garantir lugares após o fechamento das janelas principais. Essas plataformas oferecem um ambiente de revenda entre fãs. Embora os preços possam variar de acordo com a importância da partida, essa continua sendo uma das formas mais confiáveis de encontrar ingressos para jogos de alta demanda, como a estreia da Costa do Marfim ou uma partida decisiva da fase de grupos.

Ingressos para a Copa do Mundo da Costa do MarfimReservar ingressos Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Costa do Marfim? A principal fonte para todos os ingressos é o portal oficial de venda de ingressos da FIFA. É necessário se cadastrar para obter um FIFA ID para participar de qualquer sorteio oficial. Este portal é a única maneira de adquirir ingressos pelo valor de face. Para quem deseja entrada garantida sem esperar pelo sorteio, sites de revenda como o StubHub oferecem uma plataforma para pesquisar lugares disponíveis em todos os estádios. Ao usar mercados secundários, certifique-se de usar um site confiável que ofereça proteção ao comprador para garantir que seus ingressos sejam autênticos e sejam entregues a tempo para a partida.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Costa do Marfim: quanto custam? A FIFA classifica os assentos em quatro faixas de preço para garantir acessibilidade para diferentes orçamentos. A Categoria 4 é reservada exclusivamente para residentes dos países anfitriões, enquanto as Categorias 1, 2 e 3 estão disponíveis para torcedores internacionais. Para os jogos da Costa do Marfim, você pode esperar as seguintes faixas de preço estimadas: Fase do torneio Faixa de preço estimada (USD) Fase de Grupos (Geral) US$ 60 - US$ 620 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875 Os ingressos maisbaratos para a fase de grupos geralmente custam a partir de aproximadamente US$ 60 para assentos da Categoria 3. Os preços em mercados secundários, como o StubHub, variam de acordo com a demanda e o adversário que a Costa do Marfim enfrentará.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Costa do Marfim Para os torcedores que buscam uma experiência de luxo, os pacotes de hospitalidade oferecem assentos premium, comida gourmet e acesso exclusivo a lounges. São perfeitos para grupos corporativos ou torcedores que desejam assistir ao jogo com total conforto. Partida Única: Os preços começam em US$ 1.400 . Isso inclui um ingresso para uma partida da Costa do Marfim com acesso ao Pavilhão da FIFA ou aos lounges do Clube.

Os preços começam em . Isso inclui um ingresso para uma partida da Costa do Marfim com acesso ao Pavilhão da FIFA ou aos lounges do Clube. Acompanhe minha seleção: este pacote permite que você acompanhe a Costa do Marfim em todas as três partidas da fase de grupos. A partir de US$ 6.750 , ele garante sua vaga independentemente da cidade em que a equipe jogar.

este pacote permite que você acompanhe a Costa do Marfim em todas as três partidas da fase de grupos. A partir de , ele garante sua vaga independentemente da cidade em que a equipe jogar. Suítes Privadas: Para a experiência definitiva, suítes privadas estão disponíveis em locais como o MetLife Stadium e o SoFi Stadium, oferecendo o mais alto nível de privacidade e serviço.