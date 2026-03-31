Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Coreia do Sul: datas, jogos, preços e muito mais

Após uma campanha sensacional nas eliminatórias, na qual dominou as rodadas da AFC, a Coreia do Sul está agora pronta para participar da Copa do Mundo de 2026 pela incrível 11ª vez consecutiva.

A expansão para 48 seleções só aumentou a pressão sobre a potência mais consistente da Ásia, que se prepara para invadir os Estados Unidos e o México em junho.

Será que a Coreia do Sul vai estar à altura do desafio e chegar às oitavas de final pela terceira Copa do Mundo consecutiva? Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países. As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local do início) Local Ingressos Quinta-feira, 11 de junho Coreia do Sul x Vencedor da Repescagem D da UEFA (22h) Estádio Akron (Guadalajara) Ingressos Quinta-feira, 18 de junho México x Coreia do Sul (21h) Estádio Akron (Guadalajara) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho África do Sul x Coreia do Sul (21h) Estádio BBVA (Monterrey) Ingressos

A jornada da Coreia do Sul começa logo no primeiro dia do torneio, no Estádio Akron, em Guadalajara. A equipe enfrentará um vencedor da repescagem europeia (Caminho D), que pode ser um peso-pesado como a Dinamarca ou a resistente seleção tcheca.

A partida contra o México, em 18 de junho, promete ser um dos confrontos mais intensos de toda a fase de grupos. As duas seleções se enfrentaram pela última vez na Copa do Mundo de 2018 e, com o México jogando em casa, a atmosfera será um verdadeiro teste de garra para os Guerreiros Taegeuk.

A última partida da fase de grupos será disputada em Monterrey contra a África do Sul. O Estádio BBVA, famoso por ter as montanhas como pano de fundo, sediará este confronto decisivo que poderá determinar quem avança para as oitavas de final.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Coreia do Sul

Fase de vendas de última hora

A partir de abril de 2026, os ingressos restantes serão disponibilizados por ordem de chegada.

A FIFA não especificou a quantidade de ingressos, mas a demanda para o jogo Coreia do Sul x México já está em níveis recordes.

É necessário criar uma conta na FIFA para ter acesso a esses lugares restantes.

Mercados secundários

Para os torcedores que perderam os sorteios oficiais ou precisam de ingressos para cidades específicas, como Guadalajara, podem procurar mercados secundários como o StubHub.

Essas plataformas são particularmente úteis para jogos com ingressos esgotados e oferecem uma alternativa de última hora para assistir ao jogo.

Ingressos para a Copa do Mundo da Coreia do Sul 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Coreia do Sul são divididos em quatro categorias principais, com preços a partir de US$ 60 para jogos fora da sede.

Categoria 1: Os lugares mais caros, localizados nas fileiras centrais da parte inferior.

Os lugares mais caros, localizados nas fileiras centrais da parte inferior. Categoria 2: Assentos na faixa intermediária com excelente visão lateral.

Assentos na faixa intermediária com excelente visão lateral. Categoria 3: Assentos principalmente nas arquibancadas superiores.

Assentos principalmente nas arquibancadas superiores. Categoria 4: Os assentos mais acessíveis, normalmente atrás dos gols.

Palco Faixa de preço dos ingressos (USD) Fase de Grupos (vs África do Sul/Repescagem) $60 - $620 Fase de grupos (vs México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Coreia do Sul

Você pode vivenciar o torneio com todo o luxo com pacotes de hospitalidade para os jogos da Coreia do Sul.

Os pacotes de hospitalidade da Copa do Mundo incluem:

Partida Única: A partir de US$ 1.400 por pessoa . As opções incluem o Pitchside Lounge e o Trophy Lounge.

A partir de . As opções incluem o Pitchside Lounge e o Trophy Lounge. Acompanhe minha seleção: Assista à Coreia do Sul em todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final. A partir de US$ 6.750 por pessoa .

Assista à Coreia do Sul em todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final. A partir de . Série de Estádios: Assista a todas as partidas no Estádio Akron ou no Estádio BBVA. A partir de US$ 8.275 por pessoa.

O que esperar da Coreia do Sul na Copa do Mundo?

A Coreia do Sul chega ao torneio de 2026 com algo a provar. Após uma campanha de qualificação dominante, a equipe integrou com sucesso uma nova geração de talentos.

A Coreia do Sul tem uma tendência a marcar gols decisivos no final das partidas em competições internacionais. Com os Red Devils viajando em peso, cada partida no México parecerá um jogo em casa, em Seul.

A capacidade de causar surpresas (como a vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha em 2018) faz com que sejam uma das seleções não cabeças-de-chave mais perigosas do sorteio.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

País Estádio (Cidade) Capacidade México Estádio Azteca (Cidade do México) 87.523 Estádio Akron (Guadalajara) 48.071 Estádio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Estádio MetLife (Nova Jersey) 82.500 Estádio AT&T (Dallas) 94.000 Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000 Estádio NRG (Houston) 72.220 Estádio Arrowhead (Kansas City) 76.416 Estádio SoFi (Los Angeles) 70.240 Lincoln Financial Field (Filadélfia) 69.796 Levi's Stadium (São Francisco) 71.000 Lumen Field (Seattle) 69.000 Gillette Stadium (Boston) 65.878 Hard Rock Stadium (Miami) 65.326 Canadá BC Place (Vancouver) 54.500 BMO Field (Toronto) 45.000

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