Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Coreia do Sul: datas, jogos, preços e muito mais

Após uma campanha sensacional nas eliminatórias, na qual dominou as rodadas da AFC, a Coreia do Sul está agora pronta para participar da Copa do Mundo de 2026 pela incrível 11ª vez consecutiva.
A expansão para 48 seleções só aumentou a pressão sobre a potência mais consistente da Ásia, que se prepara para invadir os Estados Unidos e o México em junho.
Será que a Coreia do Sul vai estar à altura do desafio e chegar às oitavas de final pela terceira Copa do Mundo consecutiva? Deixe o GOAL te guiar por todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.
Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países. As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle
Qual é a tabela de jogos da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Jogo (hora local do início)
|Local
|Ingressos
|Quinta-feira, 11 de junho
|Coreia do Sul x Vencedor da Repescagem D da UEFA (22h)
|Estádio Akron (Guadalajara)
|Ingressos
|Quinta-feira, 18 de junho
|México x Coreia do Sul (21h)
|Estádio Akron (Guadalajara)
|Ingressos
|Quarta-feira, 24 de junho
|África do Sul x Coreia do Sul (21h)
|Estádio BBVA (Monterrey)
|Ingressos
A jornada da Coreia do Sul começa logo no primeiro dia do torneio, no Estádio Akron, em Guadalajara. A equipe enfrentará um vencedor da repescagem europeia (Caminho D), que pode ser um peso-pesado como a Dinamarca ou a resistente seleção tcheca.
A partida contra o México, em 18 de junho, promete ser um dos confrontos mais intensos de toda a fase de grupos. As duas seleções se enfrentaram pela última vez na Copa do Mundo de 2018 e, com o México jogando em casa, a atmosfera será um verdadeiro teste de garra para os Guerreiros Taegeuk.
A última partida da fase de grupos será disputada em Monterrey contra a África do Sul. O Estádio BBVA, famoso por ter as montanhas como pano de fundo, sediará este confronto decisivo que poderá determinar quem avança para as oitavas de final.
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Coreia do Sul
Fase de vendas de última hora
A partir de abril de 2026, os ingressos restantes serão disponibilizados por ordem de chegada.
A FIFA não especificou a quantidade de ingressos, mas a demanda para o jogo Coreia do Sul x México já está em níveis recordes.
É necessário criar uma conta na FIFA para ter acesso a esses lugares restantes.
Mercados secundários
Para os torcedores que perderam os sorteios oficiais ou precisam de ingressos para cidades específicas, como Guadalajara, podem procurar mercados secundários como o StubHub.
Essas plataformas são particularmente úteis para jogos com ingressos esgotados e oferecem uma alternativa de última hora para assistir ao jogo.
Ingressos para a Copa do Mundo da Coreia do Sul 2026: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Coreia do Sul são divididos em quatro categorias principais, com preços a partir de US$ 60 para jogos fora da sede.
- Categoria 1: Os lugares mais caros, localizados nas fileiras centrais da parte inferior.
- Categoria 2: Assentos na faixa intermediária com excelente visão lateral.
- Categoria 3: Assentos principalmente nas arquibancadas superiores.
- Categoria 4: Os assentos mais acessíveis, normalmente atrás dos gols.
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos (USD)
|Fase de Grupos (vs África do Sul/Repescagem)
|$60 - $620
|Fase de grupos (vs México)
|$75 - $2.735
|Oitavas de final
|$105 - $750
|Oitavas de final
|$170 - $980
|Final
|$2.030 - $7.875
Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Coreia do Sul
Você pode vivenciar o torneio com todo o luxo com pacotes de hospitalidade para os jogos da Coreia do Sul.
Os pacotes de hospitalidade da Copa do Mundo incluem:
- Partida Única: A partir de US$ 1.400 por pessoa. As opções incluem o Pitchside Lounge e o Trophy Lounge.
- Acompanhe minha seleção: Assista à Coreia do Sul em todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final. A partir de US$ 6.750 por pessoa.
- Série de Estádios: Assista a todas as partidas no Estádio Akron ou no Estádio BBVA. A partir de US$ 8.275 por pessoa.
O que esperar da Coreia do Sul na Copa do Mundo?
A Coreia do Sul chega ao torneio de 2026 com algo a provar. Após uma campanha de qualificação dominante, a equipe integrou com sucesso uma nova geração de talentos.
A Coreia do Sul tem uma tendência a marcar gols decisivos no final das partidas em competições internacionais. Com os Red Devils viajando em peso, cada partida no México parecerá um jogo em casa, em Seul.
A capacidade de causar surpresas (como a vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha em 2018) faz com que sejam uma das seleções não cabeças-de-chave mais perigosas do sorteio.
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|México
|Estádio Azteca (Cidade do México)
|87.523
|Estádio Akron (Guadalajara)
|48.071
|Estádio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Estados Unidos
|Estádio MetLife (Nova Jersey)
|82.500
|Estádio AT&T (Dallas)
|94.000
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|75.000
|Estádio NRG (Houston)
|72.220
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|76.416
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|70.240
|Lincoln Financial Field (Filadélfia)
|69.796
|Levi's Stadium (São Francisco)
|71.000
|Lumen Field (Seattle)
|69.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.878
|Hard Rock Stadium (Miami)
|65.326
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|54.500
|BMO Field (Toronto)
|45.000
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