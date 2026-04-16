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Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's TrophyGetty Images
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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina: datas, jogos, preços e muito mais

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Veja aqui como você pode assistir aos atuais campeões da Copa do Mundo em ação

Não é surpresa que, excluindo os países anfitriões, a Argentina lidere a demanda por ingressos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026

Surpreendentemente, nenhuma seleção conseguiu revalidar o título da Copa do Mundo desde o Brasil em 1962. No entanto, a Argentina, tricampeã mundial, vai relembrar o triunfo conquistado sob a liderança de Diego Maradona no México 86, ao voltar sua atenção para a Copa do Mundo.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode adquiri-los e quanto custam.

Reserve ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na ArgentinaCompraringressos

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Qual é a tabela de jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026?

Data (hora local, horário da costa leste)JogoLocalIngressos
16 de junho (21h, horário da costa leste)Argentina x ArgéliaArrowhead Stadium, Kansas CityIngressos
22 de junho (13h, horário da costa leste dos EUA)Argentina x ÁustriaEstádio AT&T, ArlingtonIngressos
27 de junho (22h, horário da costa leste dos EUA)Jordânia x ArgentinaAT&T Stadium, ArlingtonIngressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade para adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Reserve ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na ArgentinaCompraringressos

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 na Argentina são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços tendem a variar ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)$60 - $620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735
Oitavas de final$105 - $750
Oitavas de final$170 - $980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para os jogos da Argentina, incluindo ingressos premium, alimentação e bebidas, e muito mais, disponíveis nos três países anfitriões. 

Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

  • Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção que não seja do país anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)
  • Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Série de Locais

  • Assista a todos os jogos no local de sua preferência.
  • Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local
  • Todos os dias de jogos e fases são elegíveis
  • Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

  • Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.
  • Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final
  • Todos os dias de jogo e locais são elegíveis
  • O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)
  • Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA
  • A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

O que esperar da Argentina na Copa do Mundo de 2026?

Multidões lotaram os estádios para ver Lionel Messi e companhia em ação durante a Copa América 2024, realizada nos Estados Unidos. Mais de 80.000 torcedores assistiram à semifinal entre Argentina e Canadá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e mais de 65.000 viram a Albiceleste erguer mais um troféu importante no Hard Rock Stadium, em Miami, após a vitória por 1 a 0 na final contra a Colômbia.

A presença de jogadores de renome, como Lionel Messi e Rodrigo De Paul, atuando pelo Inter Miami na MLS, aumentou ainda mais a base de torcedores da Argentina na região, além do fato de o país ter realizado amistosos regulares na América do Norte nos últimos anos.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Boston) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG, Houston 68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, Nova York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 
 Levi's Stadium, São Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123