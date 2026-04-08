Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Croácia 2026: datas, jogos, preços e muito mais

A Croácia se prepara para sua quarta participação consecutiva na Copa do Mundo e sétima no total, levando ao cenário mundial uma das seleções mais habilidosas e resilientes da Europa.

Após um histórico terceiro lugar em 2022 e a chegada à final em 2018, os torcedores do Vatreni estão mais ansiosos do que nunca para ver se sua seleção conseguirá finalmente chegar até o fim e levantar o troféu.

Será que os jogadores de Zlatko Dalic vão fazer história? Deixe o GOAL te mostrar as últimas informações sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como encontrar os ingressos mais baratos e onde comprá-los online.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será um evento histórico, que acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado em 16 cidades nos Estados Unidos, México e Canadá. Um total de 104 partidas serão disputadas, garantindo mais futebol do que nunca.

A jornada da Croácia levará a seleção a passar pelos principais centros norte-americanos, começando com uma semana de abertura espetacular no Texas antes de seguir para a Costa Leste e o Canadá.

As cidades-sede da Copa do Mundo de 2026 são:

México: Cidade do México, Guadalajara, Monterrey.

Cidade do México, Guadalajara, Monterrey. Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco, Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco, Seattle. Canadá: Toronto, Vancouver.

Qual é a tabela de jogos da Croácia na Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora local) Local Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia (23h) AT&T Stadium (Arlington, EUA) Ingressos Quarta-feira, 24 de junho Panamá x Croácia (2h) BMO Field (Toronto, Canadá) Ingressos Domingo, 28 de junho Croácia x Gana (00h) Lincoln Financial Field (Filadélfia, EUA) Ingressos

A estreia da Croácia em Arlington contra a Inglaterra será uma das partidas mais esperadas da fase de grupos, reacendendo uma rivalidade moderna e acirrada. Em seguida, os Vatreni voam para o norte, rumo a Toronto, uma cidade com uma enorme diáspora croata, para enfrentar o Panamá no BMO Field.

Eles encerram a fase de grupos na histórica cidade da Filadélfia contra Gana, em uma partida que pode decidir a liderança do grupo.

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo da Croácia 2026?

Portal Oficial de Venda de Ingressos da FIFA

A FIFA disponibiliza os ingressos em várias fases. Se você perdeu os sorteios iniciais, fique de olho nessas oportunidades que estão por vir:

Sorteio aleatório: Esta é a fase principal em que os torcedores se inscrevem para jogos específicos. Se a demanda exceder a oferta, será realizado um sorteio.

Esta é a fase principal em que os torcedores se inscrevem para jogos específicos. Se a demanda exceder a oferta, será realizado um sorteio. Vendas de última hora: Mais perto do início do torneio, na primavera de 2026, os ingressos restantes serão vendidos por ordem de chegada.

Mais perto do início do torneio, na primavera de 2026, os ingressos restantes serão vendidos por ordem de chegada. Categoria de ingressos para torcedores: A FIFA introduziu uma categoria especial de ingressos a US$ 60, destinada especificamente aos torcedores fiéis de seleções classificadas, como a Croácia. Esses ingressos são administrados pela federação nacional de futebol.

Mercados secundários

Se os ingressos estiverem esgotados no site oficial, ou se você estiver procurando por setores específicos para ficar com outros torcedores croatas, mercados secundários como o StubHub podem ser uma boa opção de última hora.

Os preços nessas plataformas variam de acordo com a demanda, mas elas oferecem a melhor chance de encontrar lugares de última hora para jogos de grande destaque, como Croácia x Inglaterra.

Onde comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Croácia?

A principal fonte para todos os ingressos oficiais é o site FIFA.com/tickets.

Você deve criar um FIFA ID para participar de qualquer janela de vendas oficial.

A FIFA também oferece uma Plataforma Oficial de Revenda para torcedores que não puderem mais comparecer, permitindo que outros comprem ingressos pelo valor de face.

Para os torcedores que desejam mais flexibilidade ou perderam as janelas oficiais, o StubHub é uma plataforma secundária de última hora para comprar ingressos de outros torcedores.

Ingressos para a Copa do Mundo da Croácia 2026: quanto custam?

Os ingressos estão divididos em quatro categorias.

A categoria 4 é a mais acessível, mas geralmente é reservada para residentes do país anfitrião. Os torcedores internacionais costumam considerar a categoria 3 como a opção com melhor custo-benefício.

As faixas de preço estimadas para os jogos da Fase de Grupos são as seguintes:

Categoria Local Preço estimado (USD) Entrada para torcedores Atrás dos gols (torcedores designados) $60 Categoria 3 Arquibancadas superiores $180 - $220 Categoria 2 Cantos e setores médios-superiores $420 - $480 Categoria 1 Linhas laterais (setores inferiores) $600 - $750

*Observação: os preços estão sujeitos a variações dinâmicas com base na demanda e no local específico.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Croácia

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes completos de hospitalidade para a Croácia, que incluem ingressos premium, comida e bebida gourmet e muito mais.

Essas são as únicas maneiras de garantir seu lugar fora do sistema de sorteio e estão disponíveis em todos os países-sede.

Para os torcedores que desejam viajar com estilo, os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer partida envolvendo uma seleção que não seja a anfitriã (ideal para o grande confronto da Croácia em Arlington).

Fases eliminatórias: Oitavas de final / Quartas de final / Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer partida.

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

A partir de US$ 1.400 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja a Croácia em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local, enquanto a equipe viaja entre os EUA e o Canadá.

Inclui: Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final.

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA.

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Série de Locais

Assista a todas as partidas no local de sua escolha (por exemplo, AT&T Stadium ou BMO Field).

Inclui: 4 a 9 partidas, dependendo do local escolhido.

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, Pavilhão da FIFA.

A partir de US$ 8.275 por pessoa

O que esperar da Croácia em 2026?

Sob a orientação constante de Zlatko Dalic, a Croácia continua sendo especialista em torneios. A equipe fez uma transição brilhante, integrando jovens estrelas e mantendo a inteligência tática que a define há uma década.

O lendário Luka Modric continua a desafiar o tempo, oferecendo a liderança de veterano e a visão de classe mundial exigidas neste nível. Ele conta com o apoio no meio-campo do incansável Mateo Kovacic e do criativo Nikola Vlasic.

Na defesa, Joško Gvardiol amadureceu e se tornou um dos melhores zagueiros centrais do mundo, enquanto Dominik Livakovic continua sendo uma presença formidável no gol, especialmente em situações de pênalti sob alta pressão.

O maior ponto forte da Croácia é seu espírito coletivo e a capacidade de superar os adversários nas disputas no meio-campo. Espere que eles controlem a posse de bola e esperem pelo momento perfeito para atacar, utilizando sua superioridade técnica mesmo contra os adversários mais atléticos.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?