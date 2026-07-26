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FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport
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Como comprar ingressos da Serie A 2026/27: jogos da rodada, preços médios e mais

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Realize o sonho de assistir à Serie A reservando ingressos para uma partida nesta temporada

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. 

A Serie A abriga vários dos clubes mais bem-sucedidos e renomados do futebol, incluindo Juventus, Inter de Milão e AC Milan. Esses times desempenharam papéis fundamentais na história do futebol europeu. Enquanto a Juve lidera a tabela de maiores campeãs de todos os tempos da Serie A, com 36 scudettos, a Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar com folga o título de 2025/26 por uma margem de 11 pontos.

Está tudo pronto para mais uma temporada espetacular da Serie A, então deixe a GOAL guiar você sobre como garantir um ingresso para uma partida da Serie A, incluindo onde comprá-lo e os preços atuais.

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Próximos jogos e ingressos da 1ª rodada da Serie A

Data e horário (CET)PartidaEstádioIngressos
sáb., 22 de agosto, 18:30Inter de Milão x MonzaEstádio San Siro (Milão)Ingressos
sáb., 22 de agosto, 18:30Udinese x ComoBluenergy Stadium (Udine)Ingressos
sáb., 22 de agosto, 20:45Genoa x NapoliEstádio Luigi Ferraris (Gênova)Ingressos
sáb., 22 de agosto, 20:45Parma x CagliariEstádio Ennio Tardini (Parma)Ingressos
dom., 23 de agosto, 18:30Frosinone x JuventusStadio Benito Stirpe (Frosinone)Ingressos
dom., 23 de agosto, 18:30Venezia x LecceEstádio Pier Luigi Penzo (Veneza)Ingressos
dom., 23 de agosto, 20:45Atalanta x SassuoloNew Balance Arena (Bérgamo)Ingressos
dom., 23 de agosto, 20:45Torino x AC MilanEstádio Olímpico Grande Torino (Turim)Ingressos
seg., 24 de agosto, 18:30Bologna x LazioEstádio Renato Dall'Ara (Bolonha)Ingressos
seg., 24 de agosto, 20:45Roma x FiorentinaStadio Olimpico (Roma)Ingressos

Próximos jogos e ingressos da 2ª rodada da Serie A

Data e horário (CET)PartidaEstádioIngressos
sex., 28 de agosto, 20:45AC Milan x VeneziaEstádio San Siro (Milão)Ingressos
sáb., 29 de agosto, 18:30Fiorentina x FrosinoneEstádio Artemio Franchi (Florença)Ingressos
sáb., 29 de agosto, 18:30Monza x UdineseStadio Brianteo (Monza)Ingressos
sáb., 29 de agosto, 18:30Sassuolo x TorinoMapei Stadium (Reggio Emilia)Ingressos
sáb., 29 de agosto, 20:45Juventus x ParmaAllianz Stadium (Turim)Ingressos
dom., 30 de agosto, 18:30Napoli x ComoStadio Diego Armando Maradona (Nápoles)Ingressos
dom., 30 de agosto, 20:45Cagliari x Inter de MilãoUnipol Domus (Cagliari)Ingressos
dom., 30 de agosto, 20:45Lazio x GenoaStadio Olimpico (Roma)Ingressos
seg., 31 de agosto, 18:30Lecce x RomaStadio Ettore Giardiniero (Lecce)Ingressos
seg., 31 de agosto, 20:45Atalanta x BolognaNew Balance Arena (Bérgamo)Ingressos

Como comprar ingressos para a Serie A

Há várias opções de bilheteria para os jogos da Serie A, desde ingressos avulsos por partida até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade. 

Para comprar ingressos da Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção "Ingressos". 

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial, ou talvez esteja procurando conseguir ingressos de última hora, pode valer a pena considerar revendedores secundários, como a StubHub.

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Quanto custam os ingressos da Serie A?

O custo dos ingressos da Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube, com os ingressos mais baratos começando em cerca de €40 em sites de revenda.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium tendo o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o dérbi de Milão (AC Milan x Inter de Milão) e o Dérbi de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A de 2026-2027, seus estádios, as faixas de preço esperadas para ingressos de dia de jogo, assim como os preços iniciais dos carnês de temporada.

Clubes da Serie A 2026-27 por preço dos ingressos

Clube Estádio Faixa de preço do ingresso (adulto)Carnê de temporada (adulto)
AC MilanEstádio San Siro€30 - €220A partir de €430
AtalantaGewiss Stadium (New Balance Arena)€35 - €160A partir de €340
BolognaStadio Renato Dall'Ara€25 - €130A partir de €240
CagliariUnipol Domus€25 - €120A partir de €300
ComoStadio Giuseppe Sinigaglia€30 - €140A partir de €390
FiorentinaStadio Artemio Franchi€25 - €130A partir de €350
FrosinoneStadio Benito Stirpe€20 - €100A partir de €160
GenoaStadio Luigi Ferraris€25 - €120A partir de €200
Inter de MilãoEstádio San Siro€30 - €240A partir de €399
JuventusAllianz Stadium€35 - €250A partir de €430
LazioStadio Olimpico€25 - €140A partir de €280
LecceStadio Via del Mare€20 - €110A partir de €170
MonzaStadio Brianteo (U-Power Stadium)€25 - €120A partir de €230
NapoliStadio Diego Armando Maradona€30 - €180A partir de €250
ParmaStadio Ennio Tardini€25 - €120A partir de €190
RomaStadio Olimpico€30 - €160A partir de €277
SassuoloMapei Stadium - Città del Tricolore€20 - €110A partir de €150
TorinoStadio Olimpico Grande Torino €20 - €120A partir de €220
UdineseBluenergy Stadium (Stadio Friuli) €25 - €115A partir de €180
VeneziaStadio Pier Luigi Penzo€30 - €130A partir de €250

Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A

A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta, com alguns dos maiores e mais apoiados clubes do mundo, como Juventus, AC Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.

A Serie A também atrai uma série de jogadores talentosos, então não é surpresa que torcedores de futebol dos quatro cantos do mundo queiram ir à Itália para ver de perto a ação empolgante se desenrolar. Além de serem atraídas pelo futebol de alto nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.

Antes do início da temporada 1929-30 de futebol na Itália, aconteceu uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, que era disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, estabelecendo o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. A partir da campanha de 2025/26, a Serie A ocupava a segunda posição no ranking de coeficientes da UEFA com base no desempenho em competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League da Inglaterra e à frente de La Liga da Espanha.

A Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar seu segundo título da Serie A no espaço de três temporadas e o 21º no total, na última campanha. A equipe também conquistou a Coppa Italia, para garantir múltiplos troféus em uma temporada pela primeira vez desde sua famosa campanha da tríplice coroa de 2009/2010.

No entanto, é a Juventus que está muito acima das demais em termos de títulos da liga conquistados. A Juventus soma um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove conquistas consecutivas entre 2011 e 2020.

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