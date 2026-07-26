Como comprar ingressos da Serie A 2026/27: jogos da rodada, preços médios e mais

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial.

A Serie A abriga vários dos clubes mais bem-sucedidos e renomados do futebol, incluindo Juventus, Inter de Milão e AC Milan. Esses times desempenharam papéis fundamentais na história do futebol europeu. Enquanto a Juve lidera a tabela de maiores campeãs de todos os tempos da Serie A, com 36 scudettos, a Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar com folga o título de 2025/26 por uma margem de 11 pontos.

Está tudo pronto para mais uma temporada espetacular da Serie A, então deixe a GOAL guiar você sobre como garantir um ingresso para uma partida da Serie A, incluindo onde comprá-lo e os preços atuais.

Próximos jogos e ingressos da 1ª rodada da Serie A

Data e horário (CET) Partida Estádio Ingressos sáb., 22 de agosto, 18:30 Inter de Milão x Monza Estádio San Siro (Milão) Ingressos sáb., 22 de agosto, 18:30 Udinese x Como Bluenergy Stadium (Udine) Ingressos sáb., 22 de agosto, 20:45 Genoa x Napoli Estádio Luigi Ferraris (Gênova) Ingressos sáb., 22 de agosto, 20:45 Parma x Cagliari Estádio Ennio Tardini (Parma) Ingressos dom., 23 de agosto, 18:30 Frosinone x Juventus Stadio Benito Stirpe (Frosinone) Ingressos dom., 23 de agosto, 18:30 Venezia x Lecce Estádio Pier Luigi Penzo (Veneza) Ingressos dom., 23 de agosto, 20:45 Atalanta x Sassuolo New Balance Arena (Bérgamo) Ingressos dom., 23 de agosto, 20:45 Torino x AC Milan Estádio Olímpico Grande Torino (Turim) Ingressos seg., 24 de agosto, 18:30 Bologna x Lazio Estádio Renato Dall'Ara (Bolonha) Ingressos seg., 24 de agosto, 20:45 Roma x Fiorentina Stadio Olimpico (Roma) Ingressos

Próximos jogos e ingressos da 2ª rodada da Serie A

Data e horário (CET) Partida Estádio Ingressos sex., 28 de agosto, 20:45 AC Milan x Venezia Estádio San Siro (Milão) Ingressos sáb., 29 de agosto, 18:30 Fiorentina x Frosinone Estádio Artemio Franchi (Florença) Ingressos sáb., 29 de agosto, 18:30 Monza x Udinese Stadio Brianteo (Monza) Ingressos sáb., 29 de agosto, 18:30 Sassuolo x Torino Mapei Stadium (Reggio Emilia) Ingressos sáb., 29 de agosto, 20:45 Juventus x Parma Allianz Stadium (Turim) Ingressos dom., 30 de agosto, 18:30 Napoli x Como Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ingressos dom., 30 de agosto, 20:45 Cagliari x Inter de Milão Unipol Domus (Cagliari) Ingressos dom., 30 de agosto, 20:45 Lazio x Genoa Stadio Olimpico (Roma) Ingressos seg., 31 de agosto, 18:30 Lecce x Roma Stadio Ettore Giardiniero (Lecce) Ingressos seg., 31 de agosto, 20:45 Atalanta x Bologna New Balance Arena (Bérgamo) Ingressos

Como comprar ingressos para a Serie A

Há várias opções de bilheteria para os jogos da Serie A, desde ingressos avulsos por partida até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.

Para comprar ingressos da Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção "Ingressos".

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial, ou talvez esteja procurando conseguir ingressos de última hora, pode valer a pena considerar revendedores secundários, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos da Serie A?

O custo dos ingressos da Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube, com os ingressos mais baratos começando em cerca de €40 em sites de revenda.

Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium tendo o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o dérbi de Milão (AC Milan x Inter de Milão) e o Dérbi de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.

Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A de 2026-2027, seus estádios, as faixas de preço esperadas para ingressos de dia de jogo, assim como os preços iniciais dos carnês de temporada.

Clubes da Serie A 2026-27 por preço dos ingressos

Clube Estádio Faixa de preço do ingresso (adulto) Carnê de temporada (adulto) AC Milan Estádio San Siro €30 - €220 A partir de €430 Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) €35 - €160 A partir de €340 Bologna Stadio Renato Dall'Ara €25 - €130 A partir de €240 Cagliari Unipol Domus €25 - €120 A partir de €300 Como Stadio Giuseppe Sinigaglia €30 - €140 A partir de €390 Fiorentina Stadio Artemio Franchi €25 - €130 A partir de €350 Frosinone Stadio Benito Stirpe €20 - €100 A partir de €160 Genoa Stadio Luigi Ferraris €25 - €120 A partir de €200 Inter de Milão Estádio San Siro €30 - €240 A partir de €399 Juventus Allianz Stadium €35 - €250 A partir de €430 Lazio Stadio Olimpico €25 - €140 A partir de €280 Lecce Stadio Via del Mare €20 - €110 A partir de €170 Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) €25 - €120 A partir de €230 Napoli Stadio Diego Armando Maradona €30 - €180 A partir de €250 Parma Stadio Ennio Tardini €25 - €120 A partir de €190 Roma Stadio Olimpico €30 - €160 A partir de €277 Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore €20 - €110 A partir de €150 Torino Stadio Olimpico Grande Torino €20 - €120 A partir de €220 Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) €25 - €115 A partir de €180 Venezia Stadio Pier Luigi Penzo €30 - €130 A partir de €250

Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A

A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta, com alguns dos maiores e mais apoiados clubes do mundo, como Juventus, AC Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.

A Serie A também atrai uma série de jogadores talentosos, então não é surpresa que torcedores de futebol dos quatro cantos do mundo queiram ir à Itália para ver de perto a ação empolgante se desenrolar. Além de serem atraídas pelo futebol de alto nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.

Antes do início da temporada 1929-30 de futebol na Itália, aconteceu uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, que era disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, estabelecendo o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. A partir da campanha de 2025/26, a Serie A ocupava a segunda posição no ranking de coeficientes da UEFA com base no desempenho em competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League da Inglaterra e à frente de La Liga da Espanha.

A Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar seu segundo título da Serie A no espaço de três temporadas e o 21º no total, na última campanha. A equipe também conquistou a Coppa Italia, para garantir múltiplos troféus em uma temporada pela primeira vez desde sua famosa campanha da tríplice coroa de 2009/2010.

No entanto, é a Juventus que está muito acima das demais em termos de títulos da liga conquistados. A Juventus soma um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove conquistas consecutivas entre 2011 e 2020.