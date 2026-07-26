Como comprar ingressos da Serie A 2026/27: jogos da rodada, preços médios e mais

Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial.
A Serie A abriga vários dos clubes mais bem-sucedidos e renomados do futebol, incluindo Juventus, Inter de Milão e AC Milan. Esses times desempenharam papéis fundamentais na história do futebol europeu. Enquanto a Juve lidera a tabela de maiores campeãs de todos os tempos da Serie A, com 36 scudettos, a Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar com folga o título de 2025/26 por uma margem de 11 pontos.
Está tudo pronto para mais uma temporada espetacular da Serie A, então deixe a GOAL guiar você sobre como garantir um ingresso para uma partida da Serie A, incluindo onde comprá-lo e os preços atuais.
Próximos jogos e ingressos da 1ª rodada da Serie A
|Data e horário (CET)
|Partida
|Estádio
|Ingressos
|sáb., 22 de agosto, 18:30
|Inter de Milão x Monza
|Estádio San Siro (Milão)
|Ingressos
|sáb., 22 de agosto, 18:30
|Udinese x Como
|Bluenergy Stadium (Udine)
|Ingressos
|sáb., 22 de agosto, 20:45
|Genoa x Napoli
|Estádio Luigi Ferraris (Gênova)
|Ingressos
|sáb., 22 de agosto, 20:45
|Parma x Cagliari
|Estádio Ennio Tardini (Parma)
|Ingressos
|dom., 23 de agosto, 18:30
|Frosinone x Juventus
|Stadio Benito Stirpe (Frosinone)
|Ingressos
|dom., 23 de agosto, 18:30
|Venezia x Lecce
|Estádio Pier Luigi Penzo (Veneza)
|Ingressos
|dom., 23 de agosto, 20:45
|Atalanta x Sassuolo
|New Balance Arena (Bérgamo)
|Ingressos
|dom., 23 de agosto, 20:45
|Torino x AC Milan
|Estádio Olímpico Grande Torino (Turim)
|Ingressos
|seg., 24 de agosto, 18:30
|Bologna x Lazio
|Estádio Renato Dall'Ara (Bolonha)
|Ingressos
|seg., 24 de agosto, 20:45
|Roma x Fiorentina
|Stadio Olimpico (Roma)
|Ingressos
Próximos jogos e ingressos da 2ª rodada da Serie A
|Data e horário (CET)
|Partida
|Estádio
|Ingressos
|sex., 28 de agosto, 20:45
|AC Milan x Venezia
|Estádio San Siro (Milão)
|Ingressos
|sáb., 29 de agosto, 18:30
|Fiorentina x Frosinone
|Estádio Artemio Franchi (Florença)
|Ingressos
|sáb., 29 de agosto, 18:30
|Monza x Udinese
|Stadio Brianteo (Monza)
|Ingressos
|sáb., 29 de agosto, 18:30
|Sassuolo x Torino
|Mapei Stadium (Reggio Emilia)
|Ingressos
|sáb., 29 de agosto, 20:45
|Juventus x Parma
|Allianz Stadium (Turim)
|Ingressos
|dom., 30 de agosto, 18:30
|Napoli x Como
|Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles)
|Ingressos
|dom., 30 de agosto, 20:45
|Cagliari x Inter de Milão
|Unipol Domus (Cagliari)
|Ingressos
|dom., 30 de agosto, 20:45
|Lazio x Genoa
|Stadio Olimpico (Roma)
|Ingressos
|seg., 31 de agosto, 18:30
|Lecce x Roma
|Stadio Ettore Giardiniero (Lecce)
|Ingressos
|seg., 31 de agosto, 20:45
|Atalanta x Bologna
|New Balance Arena (Bérgamo)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Serie A
Há várias opções de bilheteria para os jogos da Serie A, desde ingressos avulsos por partida até carnês de temporada e pacotes adicionais de hospitalidade.
Para comprar ingressos da Serie A, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes, onde você precisará navegar até a seção "Ingressos".
Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais, se você quiser garantir lugares antes da liberação oficial, ou talvez esteja procurando conseguir ingressos de última hora, pode valer a pena considerar revendedores secundários, como a StubHub.
Quanto custam os ingressos da Serie A?
O custo dos ingressos da Serie A varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços escalonados por faixa etária, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube, com os ingressos mais baratos começando em cerca de €40 em sites de revenda.
Além desses fatores, a localização do assento dentro do estádio afeta significativamente o preço do ingresso, com as visões premium tendo o custo mais alto. Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de peso, como o dérbi de Milão (AC Milan x Inter de Milão) e o Dérbi de Roma (Roma x Lazio), ficando na faixa mais alta, com os preços subindo de acordo.
Abaixo, a GOAL mostra os clubes da Serie A de 2026-2027, seus estádios, as faixas de preço esperadas para ingressos de dia de jogo, assim como os preços iniciais dos carnês de temporada.
Clubes da Serie A 2026-27 por preço dos ingressos
|Clube
|Estádio
|Faixa de preço do ingresso (adulto)
|Carnê de temporada (adulto)
|AC Milan
|Estádio San Siro
|€30 - €220
|A partir de €430
|Atalanta
|Gewiss Stadium (New Balance Arena)
|€35 - €160
|A partir de €340
|Bologna
|Stadio Renato Dall'Ara
|€25 - €130
|A partir de €240
|Cagliari
|Unipol Domus
|€25 - €120
|A partir de €300
|Como
|Stadio Giuseppe Sinigaglia
|€30 - €140
|A partir de €390
|Fiorentina
|Stadio Artemio Franchi
|€25 - €130
|A partir de €350
|Frosinone
|Stadio Benito Stirpe
|€20 - €100
|A partir de €160
|Genoa
|Stadio Luigi Ferraris
|€25 - €120
|A partir de €200
|Inter de Milão
|Estádio San Siro
|€30 - €240
|A partir de €399
|Juventus
|Allianz Stadium
|€35 - €250
|A partir de €430
|Lazio
|Stadio Olimpico
|€25 - €140
|A partir de €280
|Lecce
|Stadio Via del Mare
|€20 - €110
|A partir de €170
|Monza
|Stadio Brianteo (U-Power Stadium)
|€25 - €120
|A partir de €230
|Napoli
|Stadio Diego Armando Maradona
|€30 - €180
|A partir de €250
|Parma
|Stadio Ennio Tardini
|€25 - €120
|A partir de €190
|Roma
|Stadio Olimpico
|€30 - €160
|A partir de €277
|Sassuolo
|Mapei Stadium - Città del Tricolore
|€20 - €110
|A partir de €150
|Torino
|Stadio Olimpico Grande Torino
|€20 - €120
|A partir de €220
|Udinese
|Bluenergy Stadium (Stadio Friuli)
|€25 - €115
|A partir de €180
|Venezia
|Stadio Pier Luigi Penzo
|€30 - €130
|A partir de €250
Tudo o que você precisa saber sobre a Serie A
A Serie A é reconhecida como uma das ligas de futebol mais prestigiadas do planeta, com alguns dos maiores e mais apoiados clubes do mundo, como Juventus, AC Milan e Inter de Milão, todos com histórias longas e ilustres.
A Serie A também atrai uma série de jogadores talentosos, então não é surpresa que torcedores de futebol dos quatro cantos do mundo queiram ir à Itália para ver de perto a ação empolgante se desenrolar. Além de serem atraídas pelo futebol de alto nível, as pessoas também viajam em massa para vivenciar tudo o que o país tem a oferecer.
Antes do início da temporada 1929-30 de futebol na Itália, aconteceu uma reestruturação do já existente Campeonato Italiano de Futebol, que era disputado desde 1898, para um formato nacional de pontos corridos, estabelecendo o formato da Serie A como a conhecemos e amamos hoje.
Conhecida por sua rica história, estilo de jogo técnico, rigor defensivo e torcida apaixonada, a Serie A tem sido constantemente classificada entre as ligas mais fortes do futebol mundial. A partir da campanha de 2025/26, a Serie A ocupava a segunda posição no ranking de coeficientes da UEFA com base no desempenho em competições europeias nas últimas cinco temporadas, atrás da Premier League da Inglaterra e à frente de La Liga da Espanha.
A Inter de Milão é a atual campeã, depois de conquistar seu segundo título da Serie A no espaço de três temporadas e o 21º no total, na última campanha. A equipe também conquistou a Coppa Italia, para garantir múltiplos troféus em uma temporada pela primeira vez desde sua famosa campanha da tríplice coroa de 2009/2010.
No entanto, é a Juventus que está muito acima das demais em termos de títulos da liga conquistados. A Juventus soma um total de 36 títulos italianos, incluindo uma sequência de nove conquistas consecutivas entre 2011 e 2020.