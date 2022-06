Como compra do Lyon por Textor pode afetar o Botafogo

Clube francês se junta a Botafogo, Crystal Palace e RWD Molenbeek

O Lyon anunciou na última segunda-feira (20) que o investidor norte-americano John Textor se tornou sócio majoritário do clube, sendo o quarto clube de Textor, que já contava com Botafogo, Crystal Palace e RWD Molenbeek.

O norte-americano comprou 66% das ações do clube francês, e tem 90% das ações da SAF do Botafogo. Pelo clube alvinegro, Textor investiu R$ 65 milhões em reforços em poucos meses no comando.

A compra do Lyon por Textor pode afetar o Botafogo?

Com a chegada do Lyon no grupo de times de Textor, havia a dúvida se o norte-americano continuaria dedicando tempo ao Glorioso, ou se o clube francês viraria a prioridade do investidor. John se pronunciou ao Blog do PVC, do GE, deixando claro que sua prioridade segue sendo o Botafogo.

"A prioridade é o Brasil, sério! O clube. Na França, tudo tem sido conduzido pelo mesmo presidente nos últimos vinte anos, Jean Michel Aulas, e ele continuará sendo o presidente e CEO. Meu tempo integral da operação é e continuará sendo no Botafogo. Temos uma tremenda oportunidade de restabelecer o clube e criar uma Premier League para o Brasil. Tudo no Brasil é uma histórica oportunidade. É cativante e eu não vou gastar meu tempo fazendo muito mais coisas fora"

O norte-americano, dono de 90% da SAF do Botafogo, terá 66% das ações do clube francês. No entanto, apesar de ser sócio majoritário do Lyon, o clube seguirá com um presidente no comando, o francês Jean-Michel Aulas, como Textor deixou claro em sua primeira entrevista coletiva pelo Lyon.

"Eu não vim para ser presidente. Não tomo decisões relacionadas aos atletas e ao treinador. Caberá a Jean-Michel tomá-las. Não haverá mudanças na gestão, esse não é o objetivo. Quando um acionista se torna a majoritário, o conselho de administração geralmente reflete essa mudança, mas queremos deixar alguma autonomia. Jean-Michel sabe como gerir um negócio e como guiar o seu barco, acho que ele está confortável o suficiente para poder fazer o que sempre fez até hoje", disse o norte-americano.

Ainda na entrevista, Textor reforçou a intenção de criar uma "família" entre seus clubes.

"Nós tentamos criar uma família entre os nossos clubes. Que trabalham juntos. Organicamente, nossos torcedores entendem isso. Isso foi uma coisa muito legal quando compramos o Botafogo. É totalmente distinto do meu investimento no Crystal Palace, mas os torcedores do Rio de Janeiro começaram a se conectar com os de Londres, começaram a trocar culturas, camisas, não competem com os outros. Redes sociais são muito boas para isso. Agora eu vejo pessoas com a camisa do Crystal Palace no estádio Nilton Santos e vejo camisas do Botafogo nos pubs em Londres. E eles se chamam de irmãos. E há menos de 24 horas já fazem isso com o Lyon" disse Textor.