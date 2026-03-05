Tottenham x Crystal Palace promete ser um clássico londrino tenso, com ambos os clubes sob forte pressão para obter resultados positivos.
Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Tottenham x Crystal Palace, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.
|EUA
|Rede dos EUA
|Reino Unido
|TNT Sports
|Austrália
|Stan Sport
|Canadá
|Fubo Canadá
|Índia
|JioStar
|Sul/África Subsaariana
|SuperSport
|Malásia
|Astro
|Oriente Médio
|beIN Sports MENA
Como assistir Tottenham x Crystal Palace com uma VPN
Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.
Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.
Como assistir e transmitir ao vivo Spurs x Palace gratuitamenteSe você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da USA Network podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.
Hora do pontapé inicial de Tottenham x Crystal Palace
Tottenham x Crystal Palace terá início em 5 de março de 2026 às 15h (horário da costa leste dos EUA) e 20h (horário de Greenwich).
Previsão da partida
Os torcedores do Spurs continuam preocupados com a temida possibilidade de rebaixamento da Premier League. Embora ainda estejam quatro pontos acima da zona de rebaixamento, seu desempenho e resultados são motivo de pânico. Eles perderam quatro partidas consecutivas da Premier League e estão sem vitórias há 10 jogos, sendo o único time da primeira divisão sem vitórias em 2026. Ironicamente, sua última vitória foi contra o Crystal Palace, em 28 de dezembro. Eles não podem se dar ao luxo de sofrer uma terceira derrota consecutiva no clássico londrino.
O Palace estava a caminho de um resultado positivo contra o Man United no fim de semana, após o gol inicial de Maxence Lacroix. No entanto, as coisas azedaram quando o zagueiro francês foi expulso antes da marca de uma hora, e o United acabou vencendo por 2 a 1 no Old Trafford. O Palace tem apenas duas vitórias nas últimas 12 partidas do campeonato.
Estatísticas importantes e notícias sobre lesões
A lista de ausências do Tottenham continua longa. James Maddison, Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Destiny Udogie e Dejan Kulusevski estão todos lesionados, enquanto Cristian Romero cumpre o último jogo de suspensão.
Maxence Lacroix está suspenso pelos visitantes após sua expulsão contra o Man United. O Eagles continua sem o trio lesionado de Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta e Jefferson Lerma.
O Palace perdeu apenas um dos últimos nove clássicos londrinos fora de casa na Premier League (5 vitórias e 3 empates).
Notícias da equipe e escalações
Forma
Registro de confrontos diretos
Classificação
Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Tottenham x Crystal Palace hoje
- Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
- Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
- Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
- Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.
Como assistir na tela grande
Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:
- Smart TVs e Fire Stick: A maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, possuem aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
- Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.