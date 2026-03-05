Tottenham x Crystal Palace promete ser um clássico londrino tenso, com ambos os clubes sob forte pressão para obter resultados positivos.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Tottenham x Crystal Palace, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

Como assistir Tottenham x Crystal Palace com uma VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou apenas quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia com as melhores VPNs para streaming de esportes.

Como assistir e transmitir ao vivo Spurs x Palace gratuitamente

Se você planeja assistir ao jogo nos Estados Unidos, os novos clientes da USA Network podem acessá-lo com um teste gratuito de cinco dias.

Hora do pontapé inicial de Tottenham x Crystal Palace

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham x Crystal Palace terá início em 5 de março de 2026 às 15h (horário da costa leste dos EUA) e 20h (horário de Greenwich).

Previsão da partida

Os torcedores do Spurs continuam preocupados com a temida possibilidade de rebaixamento da Premier League. Embora ainda estejam quatro pontos acima da zona de rebaixamento, seu desempenho e resultados são motivo de pânico. Eles perderam quatro partidas consecutivas da Premier League e estão sem vitórias há 10 jogos, sendo o único time da primeira divisão sem vitórias em 2026. Ironicamente, sua última vitória foi contra o Crystal Palace, em 28 de dezembro. Eles não podem se dar ao luxo de sofrer uma terceira derrota consecutiva no clássico londrino.

O Palace estava a caminho de um resultado positivo contra o Man United no fim de semana, após o gol inicial de Maxence Lacroix. No entanto, as coisas azedaram quando o zagueiro francês foi expulso antes da marca de uma hora, e o United acabou vencendo por 2 a 1 no Old Trafford. O Palace tem apenas duas vitórias nas últimas 12 partidas do campeonato.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A lista de ausências do Tottenham continua longa. James Maddison, Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Destiny Udogie e Dejan Kulusevski estão todos lesionados, enquanto Cristian Romero cumpre o último jogo de suspensão.

Maxence Lacroix está suspenso pelos visitantes após sua expulsão contra o Man United. O Eagles continua sem o trio lesionado de Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta e Jefferson Lerma.

O Palace perdeu apenas um dos últimos nove clássicos londrinos fora de casa na Premier League (5 vitórias e 3 empates).

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo da VPN para assistir ao jogo Tottenham x Crystal Palace hoje

Baixe e instale: Inscreva-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia do GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: