Premier League
team-logoTottenham
Tottenham Hotspur Stadium
team-logoCrystal Palace
Como assistir ao jogo de hoje entre Tottenham e Crystal Palace pela Premier League: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Premier League entre Tottenham e Crystal Palace, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes.

Tottenham x Crystal Palace promete ser um clássico londrino tenso, com ambos os clubes sob forte pressão para obter resultados positivos.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês de Tottenham x Crystal Palace, com tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo hoje.

EUARede dos EUA
Reino UnidoTNT Sports
AustráliaStan Sport
CanadáFubo Canadá
ÍndiaJioStar
Sul/África SubsaarianaSuperSport
MalásiaAstro
Oriente MédiobeIN Sports MENA

Hora do pontapé inicial de Tottenham x Crystal Palace

crest
Premier League - Premier League
Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham x Crystal Palace terá início em 5 de março de 2026 às 15h (horário da costa leste dos EUA) e 20h (horário de Greenwich). 

Previsão da partida

Os torcedores do Spurs continuam preocupados com a temida possibilidade de rebaixamento da Premier League. Embora ainda estejam quatro pontos acima da zona de rebaixamento, seu desempenho e resultados são motivo de pânico. Eles perderam quatro partidas consecutivas da Premier League e estão sem vitórias há 10 jogos, sendo o único time da primeira divisão sem vitórias em 2026. Ironicamente, sua última vitória foi contra o Crystal Palace, em 28 de dezembro. Eles não podem se dar ao luxo de sofrer uma terceira derrota consecutiva no clássico londrino.

Fulham v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images

O Palace estava a caminho de um resultado positivo contra o Man United no fim de semana, após o gol inicial de Maxence Lacroix. No entanto, as coisas azedaram quando o zagueiro francês foi expulso antes da marca de uma hora, e o United acabou vencendo por 2 a 1 no Old Trafford. O Palace tem apenas duas vitórias nas últimas 12 partidas do campeonato. 

Manchester United v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

A lista de ausências do Tottenham continua longa. James Maddison, Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Destiny Udogie e Dejan Kulusevski estão todos lesionados, enquanto Cristian Romero cumpre o último jogo de suspensão.

Crystal Palace v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images

Maxence Lacroix está suspenso pelos visitantes após sua expulsão contra o Man United. O Eagles continua sem o trio lesionado de Eddie Nketiah, Jean-Philippe Mateta e Jefferson Lerma.

O Palace perdeu apenas um dos últimos nove clássicos londrinos fora de casa na Premier League (5 vitórias e 3 empates).  

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Tottenham x Crystal Palace

TottenhamHome team crest

4-2-3-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestCRY
1
G. Vicario
23
P. Porro
14
A. Gray
4
K. Danso
37
M. van de Ven
7
X. Simons
39
R. Kolo Muani
11
M. Tel
6
J. Palhinha
8
Y. Bissouma
9
Richarlison
1
D. Henderson
34
C. Riad
23
J. Canvot
26
C. Richards
19
W. Hughes
3
T. Mitchell
7
I. Sarr
20
A. Wharton
11
B. Johnson
2
D. Munoz
22
J. Larsen

3-4-2-1

CRYAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • I. Tudor

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • O. Glasner

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

TOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/12
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

CRY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro de confrontos diretos

TOT

Outros

CRY

3

Vitórias

0

Empate

2

Vitórias

6

Gols feitos

5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

