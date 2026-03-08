Um emocionante clássico de Milão aguarda no San Siro, onde o AC Milan precisa conquistar a vitória para manter vivas suas esperanças de conquistar o título.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre AC Milan e Inter, além de todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

Como assistir ao jogo AC Milan x Inter com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de AC Milan x Inter

Campeonato Italiano - Serie A Giuseppe Meazza

AC Milan x Inter começa em 8 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

Os Rossoneri chegam a este confronto com o ímpeto de uma dramática vitória por 2 a 0 sobre o Cremonese, conquistada nos últimos minutos da última partida. Mas o desafio à frente é muito mais difícil. O AC Milan sabe que apenas uma vitória manterá vivo o sonho do título, já que atualmente ocupa a segunda posição na tabela do campeonato.

Getty Images

O Inter, por sua vez, chega após um empate sem gols contra o Como. Jogar fora de casa não facilitará as coisas, mas o Nerazzurri continua formidável. Com Christian Chivu no comando e uma vantagem confortável de 10 pontos na liderança da Serie A, eles estarão determinados a impor sua autoridade mais uma vez. Espera-se que eles pressionem e dificultem a vida de seus rivais da cidade.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Milan não contará com Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek, enquanto Davide Bartesaghi e Santiago Gimenez continuam sendo dúvidas para os anfitriões.

Do outro lado, o Inter viaja com suas próprias preocupações no ataque. Lautaro Martínez está fora, e Ange-Yoan Bonny luta contra um problema na panturrilha que deixa sua disponibilidade incerta.

Getty Images

O AC Milan não perdeu nos últimos seis confrontos com o Inter em todas as competições e espera que essa sequência lhe dê uma vantagem neste confronto.

Notícias e escalações das equipes

Formulário

Registro de confrontos diretos

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo AC Milan x Inter hoje

NordVPN

Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA). Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV: