Campeonato Italiano
team-logoMilan
Giuseppe Meazza
team-logoInter de Milão
Como assistir ao jogo de hoje entre AC Milan e Inter pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Série A entre AC Milan e Inter, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Um emocionante clássico de Milão aguarda no San Siro, onde o AC Milan precisa conquistar a vitória para manter vivas suas esperanças de conquistar o título.

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre AC Milan e Inter, além de todas as informações necessárias para assistir ao jogo hoje.

EUAFubo
Reino UnidoTNT Sports
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África do Sul/África SubsaarianaSportyTV
Oriente MédioShasha

Como assistir ao jogo AC Milan x Inter com VPN

Se você estiver viajando para o exterior ou simplesmente quiser acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, poderá se deparar com restrições geográficas. É aí que uma Rede Privada Virtual (VPN) se torna útil.

Uma VPN, como a ExpressVPN, permite que você estabeleça uma conexão online segura e criptografada. Ao alterar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para obter um guia passo a passo ou, alternativamente, confira nosso guia das melhores VPNs para streaming de esportes.

Hora do início de AC Milan x Inter

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Giuseppe Meazza

AC Milan x Inter começa em 8 de março às 14h45 EST e 19h45 GMT.

Previsão da partida

Os Rossoneri chegam a este confronto com o ímpeto de uma dramática vitória por 2 a 0 sobre o Cremonese, conquistada nos últimos minutos da última partida. Mas o desafio à frente é muito mais difícil. O AC Milan sabe que apenas uma vitória manterá vivo o sonho do título, já que atualmente ocupa a segunda posição na tabela do campeonato.

Como 1907 v FC Internazionale - Coppa ItaliaGetty Images

O Inter, por sua vez, chega após um empate sem gols contra o Como. Jogar fora de casa não facilitará as coisas, mas o Nerazzurri continua formidável. Com Christian Chivu no comando e uma vantagem confortável de 10 pontos na liderança da Serie A, eles estarão determinados a impor sua autoridade mais uma vez. Espera-se que eles pressionem e dificultem a vida de seus rivais da cidade.

Estatísticas importantes e notícias sobre lesões

O Milan não contará com Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek, enquanto Davide Bartesaghi e Santiago Gimenez continuam sendo dúvidas para os anfitriões. 

Do outro lado, o Inter viaja com suas próprias preocupações no ataque. Lautaro Martínez está fora, e Ange-Yoan Bonny luta contra um problema na panturrilha que deixa sua disponibilidade incerta.

US Cremonese v AC Milan - Serie AGetty Images

O AC Milan não perdeu nos últimos seis confrontos com o Inter em todas as competições e espera que essa sequência lhe dê uma vantagem neste confronto.

Notícias e escalações das equipes

Prováveis escalações de Milan x Inter de Milão

MilanHome team crest

3-5-2

Formação

3-5-2

Home team crestINT
16
M. Maignan
5
K. De Winter
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
2
P. Estupinan
19
Y. Fofana
12
A. Rabiot
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
10
R. Leao
11
C. Pulisic
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
25
M. Akanji
31
Y. Bisseck
32
F. Dimarco
7
P. Zielinski
23
N. Barella
11
L. Henrique
20
H. Calhanoglu
94
F. Esposito
9
M. Thuram

3-5-2

INTAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Allegri

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • C. Chivu

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Formulário

MIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
8/3
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

INT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/5
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
2/5

Registro de confrontos diretos

MIL

Outros

INT

3

Vitórias

2

Empates

0

9

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Guia passo a passo de VPN para assistir ao jogo AC Milan x Inter hoje

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. Baixe e instale: Cadastre-se no ExpressVPN ou em outro serviço VPN confiável (confira o guia da GOAL aqui) e baixe o aplicativo no seu dispositivo.
  2. Conecte-se a um servidor: Abra o aplicativo e selecione um local de servidor onde a partida está sendo transmitida (por exemplo, se você estiver no Reino Unido, mas quiser assistir a uma transmissão dos EUA, conecte-se a um servidor dos EUA).
  3. Limpe o cache: às vezes, seu navegador mantém sua localização antiga. Limpe seus cookies ou atualize seu navegador para garantir que a alteração tenha efeito.
  4. Comece a assistir: acesse o site e o aplicativo da emissora e aproveite o jogo.

Como assistir na tela grande

Assistir no seu celular ou laptop é bom, mas esportes ao vivo devem ser assistidos na tela grande. Veja como fazer a VPN funcionar na sua TV:

  • Smart TVs e Fire Stick: a maioria das TVs e dispositivos baseados em Android, como o Amazon Fire TV Stick ou o Google Chromecast com Google TV, têm aplicativos VPN nativos. Basta procurar seu provedor de VPN na loja de aplicativos da sua TV, fazer login e conectar-se como faria no seu celular.
  • Apple TV, Roku e consoles: esses dispositivos geralmente não suportam aplicativos VPN diretos. A solução mais fácil é usar o Smart DNS (geralmente encontrado nas configurações da sua conta VPN) ou espelhar/transmitir o stream do seu celular ou laptop conectado à VPN para a sua TV.

