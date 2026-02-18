Como assistir ao jogo de hoje entre AC Milan e Como pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre AC Milan e Como, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

Hora do início da partida entre AC Milan e Como

Campeonato Italiano - Serie A Giuseppe Meazza

O jogo de hoje entre AC Milan e Como terá início às 19h45 do dia 18 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

O AC Milan tem um excelente histórico recente contra o Como e venceu os últimos cinco jogos disputados entre as duas equipes. Apesar de ter gasto muito dinheiro na janela de transferências, o Como perdeu os três jogos da Série A desde que foi promovido em 2024.

Quando os clubes se enfrentaram no mês passado, Rabiot marcou dois gols e o Rossoneri venceu por 3 a 1 no Stadio Sinigaglia. A equipe de Cesc Fabregas tentará se recuperar da derrota por 2 a 1 em casa para a modesta Fiorentina na semana passada, resultado que prejudicou as esperanças de terminar entre os seis primeiros.

Getty Images

Desde a surpreendente derrota na estreia para o Cremonese, o Milan está invicto há 23 partidas, a maior sequência entre as cinco principais ligas da Europa. Suas únicas derrotas desde agosto foram em competições eliminatórias, contra o Napoli na Supercopa Italiana e na Coppa Italia contra a Lazio.

Notícias sobre lesões e estatísticas importantes

O lateral belga Alexis Saelemaekers está quase recuperado de um problema no adutor, mas ainda pode se juntar a Santiago Gimenez no banco de reservas do Milan.

Ao lado de Pulisic e Leão, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug também disputam duas vagas no ataque, enquanto Ruben Loftus-Cheek tem ocupado uma função mais avançada nas últimas semanas. Allegri deve fazer uma mudança no meio-campo, já que Rabiot está suspenso.

Getty Images

Enquanto isso, Álvaro Morata, do Como, foi expulso contra a Fiorentina e perderá o confronto contra seu ex-clube. Tasos Douvikas e Nico Paz são os artilheiros do Lariani na Série A, com oito gols cada, e ambos devem começar novamente; embora o último possa ser escalado como falso nove, com Douvikas ficando no banco.

Apenas Assane Diao e Edoardo Goldaniga estão lesionados, deixando Fabregas com muitas opções para escolher.

Notícias da equipe e escalações

Forma

Registro frente a frente

Classificação

