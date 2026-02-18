Goal.com
Campeonato Italiano
team-logoMilan
Giuseppe Meazza
team-logoComo
Renuka Odedra

Traduzido por

Como assistir ao jogo de hoje entre AC Milan e Como pela Série A: transmissão ao vivo, canal de TV e horário de início

Como assistir ao jogo da Série A entre AC Milan e Como, bem como o horário do pontapé inicial e notícias sobre as equipes

Aqui você encontra transmissões ao vivo em inglês do jogo entre AC Milan e Como, com o GOAL trazendo tudo o que você precisa saber sobre como assistir ao jogo hoje.

EUAParamount+
Reino UnidoDAZN Reino Unido
AustráliabeIN Sports Austrália
CanadáFubo Canadá
África do Sul/África SubsaarianaStarTimes World Football
Oriente MédioSTARZPLAY

Hora do início da partida entre AC Milan e Como

crest
Campeonato Italiano - Serie A
Giuseppe Meazza

O jogo de hoje entre AC Milan e Como terá início às 19h45 do dia 18 de fevereiro de 2026.

Previsão da partida

O AC Milan tem um excelente histórico recente contra o Como e venceu os últimos cinco jogos disputados entre as duas equipes. Apesar de ter gasto muito dinheiro na janela de transferências, o Como perdeu os três jogos da Série A desde que foi promovido em 2024.

Quando os clubes se enfrentaram no mês passado, Rabiot marcou dois gols e o Rossoneri venceu por 3 a 1 no Stadio Sinigaglia. A equipe de Cesc Fabregas tentará se recuperar da derrota por 2 a 1 em casa para a modesta Fiorentina na semana passada, resultado que prejudicou as esperanças de terminar entre os seis primeiros.

Pulisic Modric AC MilanGetty Images

Desde a surpreendente derrota na estreia para o Cremonese, o Milan está invicto há 23 partidas, a maior sequência entre as cinco principais ligas da Europa. Suas únicas derrotas desde agosto foram em competições eliminatórias, contra o Napoli na Supercopa Italiana e na Coppa Italia contra a Lazio.

Notícias sobre lesões e estatísticas importantes

O lateral belga Alexis Saelemaekers está quase recuperado de um problema no adutor, mas ainda pode se juntar a Santiago Gimenez no banco de reservas do Milan.

Ao lado de Pulisic e Leão, Christopher Nkunku e Niclas Fullkrug também disputam duas vagas no ataque, enquanto Ruben Loftus-Cheek tem ocupado uma função mais avançada nas últimas semanas. Allegri deve fazer uma mudança no meio-campo, já que Rabiot está suspenso.

Como Getty Images

Enquanto isso, Álvaro Morata, do Como, foi expulso contra a Fiorentina e perderá o confronto contra seu ex-clube. Tasos Douvikas e Nico Paz são os artilheiros do Lariani na Série A, com oito gols cada, e ambos devem começar novamente; embora o último possa ser escalado como falso nove, com Douvikas ficando no banco.

Apenas Assane Diao e Edoardo Goldaniga estão lesionados, deixando Fabregas com muitas opções para escolher.

Notícias da equipe e escalações

Prováveis escalações de Milan x Como

MilanHome team crest

3-5-2

Formação

4-2-3-1

Home team crestCOM
16
M. Maignan
46
M. Gabbia
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
4
S. Ricci
33
D. Bartesaghi
24
Z. Athekame
19
Y. Fofana
14
L. Modric
18
C. Nkunku
8
R. Loftus-Cheek
1
J. Butez
31
M. Vojvoda
14
J. Ramon
3
A. Valle
2
M. Kempf
10
N. Paz
33
L. Da Cunha
23
M. Perrone
19
N. Kuehn
20
M. Baturina
11
A. Douvikas

4-2-3-1

COMAway team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Allegri

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • Cesc Fábregas

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Forma

MIL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

COM
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Registro frente a frente

MIL

Outros

COM

5

Vitórias

0

Empate

0

11

Gols feitos

4
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificação

