Como assistir à Libertadores no DirecTV Go? Quanto custa?

Veja como assistir aos duelos da maior competição do continente pela plataforma

O torcedor que gosta de acompanhar a Copa Libertadores tem mais uma opção para assistir a maior competição do nosso continente em 2021. O DirecTV Go é a mais nova plataforma de streaming disponível para o torcedor acompanhar seus jogos favoritos da Libertadores da América.

A plataforma funciona como uma operadora de TV, mas sem precisar de qualquer instalação de um aparelho na sua casa ou instalação de uma antena, e sim de um app ou acesso à plataforma em um navegador web: você pode acessar através do seu celular ou de um computador. O streaming conta com os principais canais da televisão aberta, e mais 70 canais com filmes e documentários.

O assinante conta com uma série de planos, e, para um bom apaixonado por futebol, o serviço disponibiliza o Premiere e a Conmebol TV, onde pode assistir às partidas da Copa Libertadores, Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana.

Assim, pode pintar a dúvida: como assistir aos jogos pelo DirecTV Go? A Goal te mostra tudo sobre este serviço, quanto custa e como assistir à Libertadores na plataforma.

Quanto custa para assinar a DirecTV Go?

O assinante que desejar obter os serviços da plataforma desembolsa no plano mensal o valor de R$ 69,90, com acesso ao conteúdo dos principais canais de TV, e mais 70 canais com filmes e séries na plataforma.

Agora para contar com o plano da Conmebol TV, o serviço dos jogos da Libertadores em parceria com a Band, o usuário deve desembolsar mais R$ 39,90/mês além do valor pago pelo plano principal do serviço.

Assistir à Libertadores ao vivo é emoção não só pelos jogos, mas pelas histórias. Separamos 3 delas, mas você conhece mais alguma? Conta pra gente. pic.twitter.com/zbSBYs3iru — DIRECTV GO Brasil (@directvgobrasil) July 11, 2021

O assinante também pode incluir no seu plano o Premiere e os canais extras da ESPN. Vale lembrar que o usuário ainda tem a opção de testar o streaming por sete dias grátis.

Como assinar o serviço do DirecTV Go para assistir à Libertadores?

(Foto: Flickr Divulgação/Conmebol)

A transmissão dos jogos da Libertadores da Conmebol TV pelo DirecTV Go é simples, e precisa de alguns simples passos (se você já for assinante do DirecTV Go, vá direto para o passo 5):