Comentarista da ESPN e da Ziggo Sport passa a assumir repentinamente o cargo de assessor de imprensa de Curaçao

Vincent Schildkamp assumirá o cargo de assessor de imprensa da seleção de Curaçao, segundo informa a revista Voetbal International. Ele será o sucessor de Kees Jansma.

Na semana passada, Jansma surpreendeu ao renunciar repentinamente ao cargo na seleção de Curaçao. Ele não concordava com a forma como foram conduzidas as negociações em torno da saída de Fred Rutten.

Seu cargo será, portanto, assumido por Schildkamp. O comentarista da ESPN recebeu autorização da emissora esportiva para assumir essa função.

Schildkamp também pode ser ouvido nas noites de Champions League e Europa League como repórter da Ziggo Sport.

Na Copa do Mundo, Curaçao enfrentará Alemanha, Costa do Marfim e Equador na fase de grupos.



