Começou! Ajax vence o PSV e fatura a Supercopa da Holanda

Time de Erik Ten Hag vence por 2 a 0 e conquista o primeiro caneco da temporada

Nesse sábado (27) o venceu o Eindhoven por 2 a 0 na abertura da temporada de futebol na e conquistou a Supercopa holandesa. É o primeiro título dos comandados de Erik Ten Hag na nova campanha.

O Ajax abriu o placar logo aos 35 segundos de partida com Kasper Dolberg, que aproveitou uma falha da defesa do PSV e estufou as redes. No início da segunda etapa Daley Blind deu números finais à partida.

O Ajax começa a nova temporada sem duas de suas grandes estrelas, que ajudaram a equipe holandesa a surpreender o mundo na jornada passada. De Jong foi para o e De Ligt para a . Além disso, há especulações de saída de André Onana e Van de Beek.