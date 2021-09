Com Real Madrid sem Mbappé, Vinícius Jr ganha nova chance para brilhar

Sem a chegada do atacante francês, e com Hazard ainda muito aquém das expectativas, o brasileiro aparece como melhor opção para Ancelotti

Vinícius Júnior, pode se tornar o grande beneficiado com o fracaso da tentativa do Real Madrid em contratar Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain. O clube espanhol tentou de todas as formas investir no atacante francês, mas o PSG se quer respondeu as propostas.

A eventual chegada de um jogador como Mbappé invariavelmente tiraria algum espaço dos jovens atacantes do Real, como os brasileiros Vini Jr. e Rodrygo. Mas como o francês seguirá no PSG, os holofotes seguirão acesos para estes jovens.

O começo de Vini Jr. nesta temporada chamou atenção no Real Madrid: ele já marcou três gols em três partidas na liga espanhola. O atacante também foi convocado para a seleção brasileira, na rodada tripla das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Fato é que o brasileiro não chegou a convencer completamente o ex-treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, mas agora ele tem a possibilidade de desempenhar seu melhor papel no time de Ancelotti, que deve aproveitar o jogador após ganhar a frente de Eden Hazard neste início de temporada.

E com Hazard ainda muito abaixo e sem a disputa com Mbappé, Vini Jr segue com espaço para ganhar tempo de jogo e mostrar seu futebol no Real Madrid.