Bayern anuncia demissão de técnico Niko Kovac após levar goleada de 5 a 1

Treinador croata não resistiu depois de derrota pesada para o Eintracht Frankfurt

Niko Kovac não é mais técnico do de Munique. A equipe bávara anunciou neste domingo que optou pela demissão do técnico croata, decisão ocorrida um dia após a goleada por 5 a 1 sofrida contra o Eintracht , pela .

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

"O desempenho de nossa equipe nas últimas semanas e os resultados nos mostraram que havia a necessidade de ação. Uli Hoeness (presidente do clube), Hasan Salihamidzic (diretor de esporteS) e eu temos uma conversa aberta e séria com Niko neste domingo, com o resultado consensual de que Niko não é mais o técnico do Bayern. Todos lamentamos essa decisão. Em nome do FC Bayern, gostaria de agradecer a Niko Kovac pelo seu trabalho, especialmente pelo doblete na última temporada", disse o CEO Karl-Heinz Rummenigge.

Kovac durou pouco mais de um ano no comando da equipe mais vitoriosa da . O croata foi contratado em 2018 para substituir Jupp Heynckes após bom trabalho no Eintracht Frankfurt e sofreu com problemas internos em temporada que terminou com título da Bundesliga e da .

FC Bayern parts ways with Niko Kovac. pic.twitter.com/xl0sjaZAqC — FC Bayern English (@FCBayernEN) November 3, 2019

O auxiliar Hans Flick vai assumir interinamente o Bayern, que tem duelo contra o Olympiacos na quarta-feira pela Liga dos Campeões e clássico com o no fim de semana.

"Penso que esta é a decisão certa para o clube no momento. Os resultados, e também a maneira como jogamos pela última vez, me levaram a essa decisão. Meu irmão Robert e eu agradecemos ao FC Bayern pelos últimos um ano e meio", afirmou Kovac.