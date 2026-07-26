Com participação de Henry: Cristiano torna-se "ator e produtor" numa grande produção dramática

Um relatório da imprensa inglesa revelou, neste domingo, uma surpresa retumbante que diz respeito ao português Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr saudita.

De acordo com o jornal "The Sun", o lendário atacante Cristiano Ronaldo vai produzir e protagonizar uma grande série dramática sobre o futebol britânico.

As filmagens da série, intitulada "Os Primeiros Dias", já começaram, e nela vai aparecer o ex-jogador do Manchester United, de 41 anos, que também vai participar da produção executiva.

Uma fonte informada revelou que o seu antigo rival no Arsenal, Thierry Henry, de 48 anos, também vai participar desta obra artística.

As fontes disseram: "É provável que isso conduza a uma guerra de lances entre as plataformas de streaming. O elevado prestígio das figuras que estão por trás desta obra, sem falar do elenco de atores, significa que se trata de um projeto de renome, ainda que surpreendente para Ronaldo à medida que se encaminha para a indústria das obras dramáticas".

O filme vai contar a história fictícia de um destacado empresário de futebol chamado Stanley Dalton, papel interpretado por Damian Lewis, de 55 anos.

Isso baseia-se num conceito criado por um dos outros produtores executivos da série, o empresário real Darren Dean, de 52 anos, que é representado por Henry.

Uma fonte informada acrescentou: "Depois do Campeonato do Mundo, há um interesse internacional renovado, especialmente nos Estados Unidos, pelo futebol britânico".

E prosseguiu: "É um fenómeno que se vem desenvolvendo há algum tempo com programas como o Ted Lasso. Mas isto não é uma série de comédia, é sem dúvida um drama, com alguns elementos cómicos, e conta com o apoio de alguns grandes nomes".

A série será produzida pelos novos estúdios UR•Marv, que Ronaldo gere com o destacado realizador Matthew Vaughn, e nela vão participar também o rapper britânico Dave e a estreante Carlotta Bennat.

Henry foi filmado recentemente enquanto trabalhava no primeiro dia de filmagens no estádio do Barnet Football Club, no noroeste de Londres.

Vaughn fundou essa empresa no início deste ano, e a sua declaração de missão era provocar uma mudança radical no mercado da indústria de filmes "tradicional".

Disse na altura: "O Cristiano criou dentro de campo histórias que eu nunca conseguiria escrever, e estou ansioso por fazer filmes inspiradores com ele".

Ronaldo afirmou: "Este é um capítulo empolgante para mim, em que aguardo novas aventuras".

O grande jogador, seguido por mais de mil milhões de pessoas nas redes sociais, marcou três golos pela seleção de Portugal no Campeonato do Mundo.