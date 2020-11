Com os anos, Mourinho passa de 'O Especial', para 'O Experiente'... segundo ele mesmo

Folclórico treinador português imortalizou apelido de 'Special One' em sua primeira passagem pelo Chelsea. Cerca de 16 anos depois, o discurso mudou

José Mourinho é, sem dúvidas, um dos mais importantes personagens do futebol dos últimos 20 anos. O folclórico treinador, que em 2004 se rotulou como 'O especial' (special one), mudou o discurso cerca de 16 anos depois. Mais velho e experimentado, Mourinho agora sugere um novo apelido para si: 'O experiente' (experienced one).

"Já não me sinto 'the special one'. Agora eu sou 'the experienced one'. Eu tenho muita experiência. Tudo o que acontece hoje em dia no futebol é um deja vú do que vivi no passado", declarou Mourinho à chinesa Tencent Sports.

Em 2004, José Mourinho, aos 41 anos, já começava a passar de uma promessa para realidade. Ele foi o responsável pelo improvável título do da Liga dos Campeões em 2003/04. Essa conquista expressiva conciliou com uma nova fase do , que acabava de ser adquirido por Roman Abramovich.

O milionário russo apostou no treinador português, que logo em sua entrevista de apresentação, disparou: "Por favor, nao me chamem de arrogante, mas eu sou um campeão europeu e eu acho que sou o especial".

A partir daí, Mourinho continuou conquistando títulos por onde passava e o apelido 'The Special One' o seguia.

Os anos se passaram, Mou passou por clubes como , , até chegar ao Hotspur, onde trabalha hoje.

Cerca de 16 anos depois da inesquecível fala, e não tão perto assim de nenhum título com os Spurs, Mourinho entende que talvez seja a hora de diminuir o tom e foi isso que fez. Em outro ponto da entrevista, o gajo explicou o motivo da sua 'troca' de alcunha.

"Há trabalhos em que você precisa de uma condição física especial, como um jogador de futebol. Um homem de 40 anos não tem o mesmo potencial que um de 20 ou 30, a menos que você seja Zlatan Ibrahimovic. Para ser treinador você só precisa do seu cérebro e de ganhar experiência. O conhecimento só pode te fazer uma pessoa melhor", falou Mou.