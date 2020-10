O lado paizão de Mourinho: um dos primeiros a ligar para Casillas após infarto

A relação dos dois não era das melhores na época de Real Madrid, apesar de ter sido uma parceria vitoriosa

Iker Casillas e José Mourinho nem sempre tiveram uma boa relação, é verdade. Na época de as desavenças entre os dois eram reais mas, em um dos momentos mais delicados da vida do goleiros, o português estava lá: foi um dos primeiros a falar com ele após o infarto.

Casillas e Mourinho trabalharam juntos no Real Madrid entre 2010 e 2013, conquistaram três títulos juntos, mas nem sempre se deram bem. A má relação entre o goleiro e o treinador era pública, ambos chegaram a falar sobre isso em mais de uma ocasião. Casillas sempre defendeu que as desavenças tinham muito a ver com o fato de ele ser o capitão do Real e precisar, muitas vezes, bater de frente com Mourinho.

O espanhol, porém também já falou que, depois de trabalharem juntos, os dois tiveram uma melhor na relação. E isso se confirmou quando o lado "paizão" do atual comandante do falou mais alto e a preocupação com seu ex-jogador foi maior do que qualquer desavença.

Em maio de 2019, durante uma sessão de treinos no , seu então time, Casillas sofreu um infarto do miocárdio e precisou ser encaminhado às pressas para o hospital. E, segundo o goleiro, uma das primeiras pessoas a falar com ele após o ocorrido foi justamente seu ex-treinador.

"Pouca gente sabe disto, mas o mister José Mourinho foi uma das três primeiras pessoas que falou comigo para saber como estava", revelou em entrevista à ESPN.

Depois da cirurgia, a carreira dele como goleiro foi dada com incerta, e o espanhol, então, resolveu se aposentar do gramados, mas segue com o plano de se dedicar aos bastidores do futebol.

"Tive muita sorte, há pessoas que não têm tanta.... talvez eu tivesse que deixar este mundo, mas as circunstâncias me fizeram apreciar tudo. Sou privilegiado, se eu puder continuar envolvido no futebol", disse o ex-goleiro.