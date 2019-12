Com força máxima, Flamengo e Liverpool divulgam inscritos para o Mundial de Clubes

Rubro-Negro não tem lesionados ou suspensos, já Klopp viaja para o Qatar com dois desfalques importantes

e já definiram os atletas que disputarão o Mundial de Clubes, que acontece em Doha, no Qatar. Como era esperado, nenhuma supresa por parte do time que levará força máxima para a competição organizada pela FIFA.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Como o Flamengo não tem problemas médicos ou de suspensão, o técnico Jorge Jesus optou pelos seguintes atletas:

Goleiros: Diego Alves, César e Gabriel Batista

Defensores: Rafinha, Rodinei, Filipe Luís e Renê, Rodrigo Caio, Pablo Marí, Rhodolfo e Thuler

Meio-campistas: Willian Arão, Gerson e Piris da Motta, Arrascaeta, Ribeiro, Diego e Reinier

Atacantes: Gabriel, Bruno Henrique, Vitinho, Lincoln e Berrío

O Rubro-Negro também inscreveu, na lista de substituição para casos de doença ou lesão, os atletas Hugo Souza, João Lucas, Dantas, Rafael , Hugo Moura, Vinícius Souza, Pepê, Lucas Silva e Vitor Gabriel.

O Liverpool também optou por força máxima. Apesar da grande quantidade de jogos importantes que o clube terá neste mês de dezembro, Klopp encerrou a dúvida sobre uma equipe alternativa no Qatar ao inscrever seus principais atletas. Apenas o volante brasileiro Fabinho e Matip, lesionados, ficaram de fora.

Confira a lista de inscritos do Liverpool:

Mais artigos abaixo

Goleiros: Alisson, Adrán e Lonergan;

Defensores: Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Joe Gomez, Robertson e Williams;

Meio-campistas: Wijnaldum, Milner, Keita, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Shaqiri, Jones e Elliott;

Atacantes: Firmino, Mané, Salah, Brewster e Origi.

O time londrino estreia na competição no dia 18, no Education City e ainda espera uma definição de adversário. O mesmo acontece com o Flamengo, que faz sua estreia no dia 17 diante de Al Hilal ou Espérance. Caso as duas equipes vencem seus confrontos, vão se reencontrar, já que em 1981, o time carioca ganhou o mundo ao vencer o Liverpool por 3 a 0, na grande decisão.