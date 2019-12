Com Flamengo de olho, Benfica entra forte na disputa por Bruno Guimarães

Clube português vê Atlético de Madrid praticamente fora do páreo e estuda oferta pelo volante do Athletico Paranaense

O resolveu entrar forte na disputa por Bruno Guimarães. A Goal apurou que a contratação do volante do Paranaense foi discutida há cerca de duas semanas numa reunião em Lisboa, que teve a presença do presidente Luís Filipe Vieira e também dos representantes do jogador.

No encontro, os encarnados tomaram conhecimento que o Atlético de Madrid dificilmente vai exercer a preferência de compra do camisa 39 do Furacão, pré-acordada em 30 milhões de euros. Preocupado com o fair play financeiro, o clube espanhol tem neste momento como prioridade a aquisição de um atacante, sendo o uruguaio Edinson Cavani, do , o maior alvo.

Cientes da concorrência de Chelsea, PSG e, principalmente, Flamengo, os portugueses ouviram que, para terem sucesso na investida pelo brasileiro de 22 anos, precisam desembolsar aproximadamente 20 milhões de euros em definitivo. Uma outra parte do valor do negócio seria condicionada à produtividade. Além disso, o Athletico Paranaense manteria um percentual numa futura venda. Com base nisso, uma oferta deve ser oficializada nos próximos dias.

A eventual transferência de Bruno Guimarães para o Benfica é encarada pelas pessoas envolvidas nas conversas como "ponte ideal" para, dentro de no máximo uma temporada e meia, abrir caminho para uma negociação com um mercado mais atrativo da Europa, provavelmente o futebol inglês.

De longe, vale destacar, o acompanha com muita atenção todas as movimentações envolvendo o futuro do jovem volante. Já deixou claro que, se não surgir nenhuma proposta do exterior, vai tentar a contratação do destaque do Furacão, sobretudo caso venha a perder algum jogador da mesma posição agora em janeiro – Gerson, por exemplo, está bastante valorizado e recentemente foi colocado na mira do .