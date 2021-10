Com finalistas na Libertadores e Sul-Americana, Brasil consegue feito inédito e raro

Flamengo e Palmeiras, Red Bull Bragantino e Athletico-PR estão na disputa pelas taças continentais em 2021

Um dia após o Flamengo confirmar o seu lugar ao lado do Palmeiras na final da Libertadores, o Athletico-PR carimbou o seu passaporte para a decisão da Copa Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino. E, desta forma, temos uma temporada histórica para o futebol brasileiro e sul-americano: pela primeira vez clubes de um único país decidirão os títulos das duas competições de clubes do nosso continente.

É verdade que o futebol brasileiro já vinha manifestando, nos últimos anos, o seu poderio nas competições sul-americanas. A edição passada da Libertadores foi disputada com um clássico entre Palmeiras e Santos, o Flamengo triunfou em 2019 e o Athletico-PR já havia sido campeão da Sul-Americana em 2018. Das últimas dez finais de Libertadores, seis foram vencidas por clubes brasileiros. No entanto, é marcante ver quatro equipes do nosso país disputando as decisões de 2021.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Reflete a distância do futebol que vem sendo jogado no Brasil em relação aos outros países sul-americanos, mas acima de tudo é um reflexo da nossa ampla superioridade financeira se comparada à enorme parte das outras equipes estrangeiras que disputam competições tuteladas pela Conmebol. É por isso que enquanto muitos comemoram este momento de força do futebol brasileiro, o alerta de preocupação já foi dado nos outros países. E faz sentido que até a Conmebol possa estar preocupada, uma vez que equilíbrio e imprevisibilidade sejam fatores fundamentais para manter o poder atrativo de suas competições a longo prazo.

Se o domínio completo do Brasil é um acontecimento inédito na América do Sul em 2021, na Europa também é raro ver quatro times de um mesmo país disputando as duas principais finais dos torneios continentais de clubes.

Aconteceu apenas uma vez.

Em 2018/19 Liverpool e Tottenham se enfrentaram na decisão da Champions League enquanto Chelsea e Arsenal jogaram a finalíssima da Europa League. E provando que no esporte moderno seguir a trilha do dinheiro explica muita coisa, vale destacar que a Premier League inglesa é a liga nacional europeia que mais movimenta dinheiro.