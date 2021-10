Flamengo e Palmeiras devem receber 12 mil ingressos cada para final da Libertadores

Autoridades do Uruguai e Conmebol sonham com 100% do estádio Centenário no dia 27 de novembro

Na preparação para a final da Copa Libertadores, em Montevidéu, no Uruguai,no dia 27 de novembro, a Conmebol, o Ministério de Saúde Pública e a Secretária Nacional de Esportes do país trabalham para que o estádio Centenário possa receber 100% de sua capacidade (cerca de 60 mil pessoas).

O secretário de esportes, Sebastián Bauzá, confirmou ao Diário Ovacion, a intenção de abrir o estádio com toda a sua capacidade.

"estamos trabalhando para que a final da Copa Libertadores seja com 100% da capacidade do Centenário".

Atualmente, a Conmebol tem garatindo 50% da capacidade. Mas o avanço da vacina no Uruguai, e a baixa no contágio da Covid-19 faz com que as autoridades de saúde e os dirigentes da entidade sul-americana acreditem na possibilidade de ter o estádio em sua totalidade.

Bauzá, no entanto, fez questão de ressaltar que, apesar do desejo, ainda não há uma certeza se isso será possível.

"Estamos muito bem, mas ninguém tem uma bola de cristal (para saber como se comportará o contágio da Covid-19 nas próximas semanas).

Na próxima semana, a Conmebol terá uma nova reunião com o governo do Uruguai para debater a possibilidade de receber mais do que os 50% combinados anteriormente.

A Conmebol trabalha com a seguinte divisão do estádio: a tribuna Olímpica, onde cabem 24 mil pessoas, seria da entidade, que tem direito tem direito a 50% da capacidade total do estádio, os demais 50% são divididos com os clubes, ou seja, 25% para cada.

Palmeiras e Flamengo ficarão com as tribunas Amsterdam e Colombes, que estão atrás dos gols. Cada uma cabem 12 mil pessoas. Logo, se o estádio tiver 100% da capacidade liberada, cada clube poderá ter uma carga de ingressos entre 12 mil ingressos. A tribuna América, que cabem cerca de 10 mil pessoas, ficaria com a imprensa, as autoridades locais e os convidados.

Conforme trazido pela Goal, mais de 2 mil torcedores do Flamengo já garantiram pacotes de viagem para o Uruguai, para assistir a final da Copa Libertadores. Além disso, torcidas estão organizados caravanas para chegarem ao país.

As autoridades locais, no entanto, ainda não informaram quais serão as exigências no protocolo sanitário para a entrada de turistas no país. Vale ressaltar que, as fronteiras do Uruguai ainda estão fechadas.