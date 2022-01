Com Bruno Henrique e Pedro voando nos treinos, Paulo Sousa persegue a compactação da equipe

Com nova comissão técnica, O Flamengo está a pleno vapor na pré-temporada. O técnico Paulo Sousa tem dando atenção especial a parte tática e, principalmente, a parte física. E durante esses 10 primeiros dias de atividade, Bruno Henrique e Pedro estão se destacando.

A dupla tem mostrado, segundo soube a GOAL, além de ótima forma física, muita qualidade e faro de gol. O desempenho desses dois atletas tem agradado e muito a comissão técnica, que acredita que a dupla está em um "patamar" acima daquilo que era esperado neste retorno das férias.

Outro jogador que está muito bem nos treinos é Arrascaeta. O uruguaio, agora de contrato renovado até 2026, tem se destacado especialmente no quesito pontaria, relata uma fonte que acompanha o dia a dia dos treinos.

Paulo Sousa tem feito sempre um "mix" nas atividades. Mesmo os treinos táticos, o comandante arruma uma forma de implementar trabalho físico e vice-versa. Um ponto muito trabalho pelo treinador é a compactação, um dos grandes problemas do Flamengo na última temporada. Segundo soube a GOAL, o treinador insiste para que o time seja compacto, incentiva os jogadores a não darem espaço e a jogarem sempre juntos.

A nova comissão técnica tem buscado de todas as maneiras se integrar não só com os jogadores, mas também com os profissionais do clube. Nesta sexta-feira (21), o técnico cancelou o treino programado para tarde e ofereceu um churrasco aos jogadores, que foi estendido aos familiares. A ideia é incentivar uma melhor integração do elenco e deixar um ambiente familiar.

A confraternização teve a participação do grupo que disputará o início do Campeonato Carioca e do grupo principal, que se reapresentou no dia 10 de janeiro.