A diretoria do Milan iniciou seus contatos oficiais com os representantes do internacional argelino Ibrahim Maza, armador do Bayer Leverkusen, para discutir a possibilidade de contratá-lo no próximo período.

De acordo com a rede italiana "Calciomercato", Maza obteve a aprovação do técnico Ruben Amorim e do chefe do departamento de observação Gardner, sabendo-se que o jogador está entre os interesses do clube italiano desde a época em que defendia o Hertha Berlim.

A diretoria do Milan busca reforçar e desenvolver o setor ofensivo da equipe com a adição de um elemento de habilidades de alta qualidade na posição de armador clássico (número 10), para atuar ao lado do talento em ascensão Alvadio Cissé e da dupla Christian Pulisic e Christopher Nkunku.

O Milan avalia atualmente diversas opções, segundo os relatórios de Gardner e com a aprovação de Amorim, isso após a perda do alvo do clube, Karetsas, que se transferiu para o Borussia Dortmund; o nome de Ibrahim Maza (que completará 21 anos no próximo mês de novembro) desponta como um antigo alvo da diretoria rossonera, ao lado de outros nomes como Sulli e Nwaneri.

O Milan havia entrado em negociações prolongadas durante o verão passado com o Hertha Berlim para fechar o acordo pelo jovem craque, mas o Bayer Leverkusen conseguiu concretizar a transferência após investir cerca de 12 milhões de euros, além de incentivos e bonificações.

Maza goza de grande admiração dentro do Milan graças à sua capacidade de encontrar soluções individuais e de ler o jogo antes de todos, além de sua inteligência tática e de suas excelentes movimentações dentro da área.

Amorim manifestou sua aprovação à contratação do jogador em razão de sua pouca idade e de sua ampla margem de evolução, especialmente após ter feito uma primeira temporada excepcional com o Bayer Leverkusen, na qual participou de 44 partidas, contribuindo com 5 gols e 6 assistências.

A sede do Milan tem registrado uma movimentação intensa de agentes e intermediários nos últimos tempos, com o Milan conduzindo conversas prolongadas nas últimas horas com o representante da agência Stellar responsável pelo jogador Maza (o mesmo agente que administra as negociações da transferência de Leão para o Fenerbahçe), para averiguar a possibilidade de abrir as portas para negociações com o Bayer Leverkusen.

Por outro lado, o novo técnico do Bayer Leverkusen, Carlos Martínez Novell, considera Maza um elemento essencial em seu projeto e pretende contar com ele na próxima temporada.

O Milan constatou que o valor para fechar a transferência será elevado e superará os 40 milhões de euros, mas os contatos entre as partes serão retomados nos próximos dias para explorar a possibilidade de avançar nas negociações.