“Com as pernas trêmulas, fui ao Dr. Bibber no Feyenoord”

O colunista Guido Tijman analisa, com a devida dose de sátira, os acontecimentos do mundo do futebol todas as semanas. Desta vez, ele lança seu olhar sobre a longa lista de lesões no Feyenoord e as notícias curiosas sobre a lesão de Kylian Mbappé.

Por um momento, o mundo do futebol ficou em polvorosa. Kylian Mbappé — atualmente o melhor jogador do mundo — teria recebido sinal verde após ter sido feita uma ressonância magnética no joelho errado. De acordo com a RMC Sport francesa, o joelho direito teria sido examinado, enquanto as queixas diziam respeito ao joelho esquerdo. O resultado? Três partidas disputadas com uma pequena lesão no ligamento cruzado, após as quais ele ficou três semanas fora dos gramados.

Os garotos franceses na capital espanhola parecem não ser uma boa combinação médica, pois, se acreditarmos no L’Equipe, o tornozelo direito de Eduardo Camavinga teria sido examinado enquanto, você já adivinhou, as queixas eram no tornozelo esquerdo. Camavinga também teria voltado a jogar normalmente, após o que sua lesão se agravou e ele também ficou fora de ação por semanas.

Será que os especialistas médicos do clube mais rico e bem-sucedido do mundo realmente não sabem mais a diferença entre esquerda e direita assim que um francês deita na mesa de tratamento? A mídia francesa gritou que sim, mas o próprio Mbappé mandou todos os rumores para o reino das lendas. Lenda ou não: o Real agiu de forma tão oportunista quanto age com jogadores e treinadores – e demitiu vários membros da equipe médica.

A nutricionista Itziar González, que já havia sido demitida, voltou a criticar duramente e falou sobre como os especialistas médicos — que a haviam perseguido até ela se demitir — usavam a versão gratuita do ChatGPT para prescrever suplementos. Enquanto isso, em janeiro, o Real Madrid recontratou Niko Mihic como chefe da equipe médica. Detalhe marcante: o croata foi demitido novamente em 2023 devido a uma onda de lesões no clube.

A má gestão médica reina no Real Madrid. A equipe médica da Eslováquia também foi acusada pelo Feyenoord, depois que Leo Sauer — contra todos os conselhos dos rotterdameses — foi escalado contra o Kosovo e saiu de campo ainda no primeiro tempo com uma lesão muscular que o manterá afastado dos gramados por um longo período.

Mas enquanto a Sra. González talvez ainda esteja ressentida, a (má) gestão médica do clube do Sul parece, sim, basear-se na versão gratuita do ChatGPT. Consultada pelo chefe da equipe médica: o Dr. Bibber. Apesar de todos os tratamentos com placenta, aspersões com água de Lourdes, curas por oração, rituais xamânicos, banhos de gelo e terapias com argila: há dois anos que um monstro das lesões assola o sul de Roterdão.

Regularmente, há mais de uma dúzia de jogadores na lista de lesionados e, em 2026, quase toda semana surge mais um. Bart Nieuwkoop entrou em campo contra o FC Twente no lugar do lesionado Gijs Smal e, sete minutos depois – sem ter tocado na bola –, saiu lesionado. Algumas semanas depois, em seu retorno contra o Excelsior, ele saiu de campo novamente. Desta vez, pelo resto da temporada.

Quem quiser conseguir um autógrafo ou uma selfie com um jogador do Feyenoord tem mais chances no Hospital Maasstad ou na Clínica de Reabilitação Rijndal do que no De Kuip ou em Varkenoord. Os jogadores de Brian Priske e Robin van Persie correm o risco de deixar um legado de uma geração engessada, repleta de lendas da lista de lesionados. Eles caem como peças de dominó de vidro. Com cartilagem de pão de centeio. Enquanto antes os adversários chegavam ao De Kuip com joelhos trêmulos, agora são os jogadores do Feyenoord que vão ao Dr. Bibber com joelhos trêmulos.