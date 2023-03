Colón x Newell's Old Boys ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Argentino

Equipes entram em campo nesta segunda-feira (13), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Colón e Newell's Ols Boys se enfrentem na noite desta segunda-feira (13), no Cemitério dos Elefantes, às 21h (de Brasília), em pela sétima rodada do Campeonato Argentino. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4 e do Star+, no streaming.

Penúltimo colocado do campeonato com 3 pontos, o Colón entra em campo buscando a sua primeira vitória na competição, já que acumula três empates e três derrotas até o momento. Já o Newell's Old Boys está na 11ª posição, com 10 pontos. O time visitante acumula três vitórias, um empate e duas derrotas.

Prováveis escalações

Escalação do Colón: Chicco, Goltz, Garcés, Nardelli, Schott, Perlaza, Moreyra, Arrúa, Delgado, Benítez e Pierotti.

Escalação do Newell's Old Boys: Hoyos, Pittón, Ditta, Mansilla, Mosquera, Sforza, Ferreira, Gómez, Sordo, Aguirre e Recalde.

Desfalques

Colón

Sem desfalques confirmados.

Newell's Old Boys

González, Campagnaro, Ángel e Méndez estão lesionados.

Quando é?