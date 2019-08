Colômbia não convoca James, Falcao e Cuellar para amistoso contra Brasil; Berrío é chamado

Colombianos também jogarão contra a Venezuela; Orejuela, do Cruzeiro, está na convocação

O técnico Carlos Queiroz divulgou a lista dos convocados da para os amistoso contra o , dia 6 de setembro, em Miami, e contra a , dia 10, em Tampa. Dois jogadores que atuam no Brasil foram chamados: Orlando Berrío, meia do , e Luis Manuel Orejuela, do .

Nomes de peso da seleção não foram convocados. Falcao García, atacante do , James Rodríguez, meia do , e Cuellar, meia do Flamengo, são as principais ausências.

Falcao não jogou um minuto sequer nesta temporada e Cuellar, que foi reintegrado ao elenco flamenguista depois de três dias de afastamento para cuidar de problemas pessoas, não foram convocados por opção do treinador. James está fora por lesão.

A convocação criou um problema para Rogério Ceni, técnico do Cruzeiro. Orejuela perderia não só os dois próximos jogos do time no Brasileirão, como também a partida de volta da semifinal da contra o , no Beira Rio. O duelo está marcado para 4 de setembro, mas os jogadores convocados tem que se apresentar ou no dia 1º ou dia 2. Vale lembrar que o time celeste está em desvantagem no confronto, pois perdeu a ida por 1 a 0.

Berrío provavelmente será desfalque do Flamengo contra o e Avaí, ambos válidos pelo Campeonato Brasileiro.

O amistoso contra a seleção brasileira pode ser o centésimo jogo de David Ospina, goleiro do , representando seu país.

Confira os convocados da seleção colombiana:

Goleiros

David Ospina - Napoli (ITA)

Aldair Quintana - (COL)

Álvaro Montero - Deportes (COL)

Éder Chaux - Patriotas (COL)

Defensores

Stefan Medina - (MEX)

Luis Manuel Orejuela - Cruzeiro

William Tesillo - León (MEX)

Cristian Borja - (POR)

Yerry Mina - (ING)

Jhon Lucumí - (BEL)

Dávinson Sánchez - (ING)

Óscar Murillo - (MEX)

Meio Campistas

Juan Cuadrado - (ITA)

Daniel Muñoz - Atlético Nacional (COL)

Wilmar Barios - (RUS)

Yiaro Moreno - León (MEX)

Orlando Berrío - Flamengo

Jéfferson Lerma - Bournemouth (ING)

Mateus Uribe - (POR)

Luis Díaz - Porto (POR)

Atacantes

Duván Zapata - (ITA)

Rafael Borré - (ARG)

Luis Fernando Muriel - Atalanta (ITA)

Róger Martínez - América (MEX)