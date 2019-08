Hazard, Rodrygo, Mendy, James... Quase todos os reforços do Real Madrid já se machucaram

Com exceção de Éder Militão, todos os reforços já passaram pelo departamento médico do clube, a maioria com problemas musculares

As escalações de Zinedine Zidane neste início de temporada do chamam a atenção pela ausência dos reforços. A única novidade é James Rodríguez, um caso especial, já que ele nunca deixou de ser jogador do Real, mas estava emprestado nas últimas temporadas. A expectativa era que a equipe apresentasse inovações nesta temporada depois da decepcionante campanha passada, mas Zidane encontrou uma barreira: a impossibilidade de escalar os reforços.

O departamento médico do clube espanhol está lotado e, curiosamente, a maioria dos que lá estão são os contratados na última janela. O primeiro foi Brahim, que não foi contratado nesta janela, mas chegou no clube há pouco tempo, em janeiro. Zidane já o utilizou em algumas partidas e ele foi peça importante do time na pré-temporada, mas logo no início da preparação problemas musculares o afastaram do time.

Problemas musculares atrapalharam também Mendy, uma das peças pedidas por Zidane. O lateral-esquerdo é visto como o futuro do clube na posição, mas que pode rapidamente tomar para si a titularidade se Marcelo não melhorar seu desempenho da última temporada. Mas uma lesão na coxa o tirou do time desde o segundo jogo da pré-temporada. Tanto Mendy como Brahim voltaram aos treinos na semana passada, mas nenhum deles foi relacionado para o empate por 1 a 1 com o na última rodada.

Luka Jovic também foi outro que se lesionou antes da temporada começar oficialmente. Na goleada por 7 a 2 aplicada pelo o sérvio sofreu uma entorse no tornozelo, mas já voltou e inclusive participou de alguns minutos do jogo contra o Valladolid. Jovi é o único dos novos contratados que já fez sua estreia em uma partida oficial.

Mas a ausência mais sentida é a de Eden Hazard, principal contratação do clube para a temporada. Há poucos dias da estreia na LaLiga o belga também sofreu uma lesão na coxa e tem previsão de ficar fora por mais duas semanas. Hazard é grande esperança do clube para mudar um pouco o estilo da equipe.

O brasileiro Rodrygo também foi afastado por problemas médicos. O ex-jogador do não pode participar nem dos jogos do Castilla nem do time principal por problemas na coxa, assim como Jovic e Hazard.

O último e mais recente caso foi justamente o de James, que não é um jogador novo mas é um reforço para a temporada. A falta de ritmo pesou e foi constatado uma lesão na panturrilha após a partida contra o Valladolid, quando o colombiano foi titular. O Real não estipulou um prazo para a recuperação do meia.

A exceção entre todas as novidades é Éder Militão, que não se machucou mas se apresentou com atraso no novo clube, já que disputou a com a seleção brasileira. Embora saudável, Militão ainda não entrou em campo oficialmente em nenhuma oportunidade.