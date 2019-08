Cuéllar é reincorporado e reforça o Flamengo contra o Inter, pela Libertadores

O colombiano estava afastado e levou "puxão de orelha" de Jorge Jesus, após vitória sobre o Ceará

Dias após ter sido afastado do , por causa de problemas disciplinares e particulares, o meio-campista Gustavo Cuéllar viu a sua situação mudar nesta segunda-feira (26) e foi reincorporado ao grupo, segundo apurado pela Goal . Desta forma, o colombiano está a caminho de Alegre, onde o decidirá, quarta-feira (28), uma vaga na semifinal da Libertadores contra o .

Insatisfeito com as respostas do Flamengo em relação às investidas que vêm do exterior, Cuéllar havia se recusado a viajar e jogar com o time. O colombiano vem enfrentando problemas familiares – a sua esposa e filhos não vivem mais no Brasil – e também vem demonstrando insatisfação com a postura do clube carioca, que não quer liberá-lo facilmente para outros interessados. O Al Hilal, da , ofereceu 7,5 milhões de euros e quatro anos de contrato para o atleta. Já o , da , teria feito oferta parecida, algo que acabou mexendo com o volante.

Após a vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, que levou o Flamengo à liderança do Brasileirão, o técnico Jorge Jesus reprovou a atitude de Cuéllar: “O símbolo do Flamengo é que está acima. Não é jogador, não é treinador. Quando alguém pensa que está à frente do clube, vai ter sempre problemas”, disse o português.

No entanto, JJ poderá contar com Gustavo Cuéllar no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O colombiano conversou nesta manhã com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e acertou sua viagem a Porto Alegre. A presença do jogador é vista com importância também pela ausência de Willian Arão, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. A situação envolvendo o futuro do meio-campista, contudo, ainda será resolvida.

Cuellar foi reintegrado ao elenco e ficará à disposição de Jorge Jesus para o jogo contra o Internacional. Situação toda conduzida por Marcos Braz pic.twitter.com/7J6WaII5aS — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 26, 2019

O Flamengo bateu o Inter por 2 a 0 no jogo de ida e tem grande vantagem para avançar às semifinais da Libertadores.