Clubes do Nordeste quebram recorde nas oitavas da Copa do Brasil e comprovam força

O futebol do Nordeste emplacou sete equipes nas oitavas de final da Copa do Brasil, um recorde para a competição

O futebol do nordestino mostrou sua força na terceira fase da Copa do Brasil ao emplacar seis equipes classificadas para as oitavas de final da competição.

Isso já é considerado um recorde porque em nenhuma edição do torneio houve seis times da região nas oitavas de final.

Em toda a história apenas quatro equipes chegaram juntas as oitavas, a última vez que isso aconteceu foi em 2014. Foi quando o América-RN, o Santa Rita de Alagoas, Ceará e o ABC estavam disputando contra os outros 12 times.

Nessa atual edição a primeira equipe a se classificar foi o ABC, que despachou a Chapecoense. CRB e Juazeirense deixaram para trás os campeões Palmeiras e Cruzeiro.

David marcou dois gols na vitória do Fortaleza sobre o Ceará Foto Leonardo Moreira/FortalezaEC

Ter seis equipes nordestinas nas oitavas de final da Copa do Brasil, não só comprova a força desses times, mas também mostra força de uma região muito rica no país.Bahia e Fortaleza também se classificaram sem sufoco, ao deixar o Vila Nova e o Ceará pelo caminho. O outro resultado surpreendente foi o Vitória que derrotou o Colorado em pleno Beira-Rio. Resultado que culminou na demissão do técnico Miguel Ángel Ramírez.

A força desses times foi essencial principalmente quando o futebol do Nordeste foi alvo de duras críticas, e isso só provou como o futebol é jogado dentro de campo.

Para o sorteio dos confrontos falta ainda a realização de um jogo, Flamengo x Coritiba, para descobrirmos os confrontos sorteados.