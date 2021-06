Quando é o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil 2021?

A definição dos confrontos não terá direcionamento; as partidas acontecem entre o final de julho e o começo de agosto

A Copa do Brasil já tem os primeiros classificados para as oitavas de final. Ao todo, 16 times vão avançar da terceira fase, tendo a chance de seguir sonhando com o título - e o prêmio em dinheiro que é pago ao campeão.

Conhecida como sendo o torneio mais democrático do país, a Copa do Brasil reúne times de todos os lugares e de todas as divisões nacionais, que vão em busca de um só objetivo: conquistar o título da competição. Para isso, as equipes disputam partidas mata-matas desde o início até o final.

Com exceção do Flamengo, que teve seus jogos adiados, as equipes da Copa do Brasil já fizeram os primeiros jogos da terceira fase e, agora, vão para a partida de volta, decidir a vaga nas oitavas de final. Quem passar, vai conhecer o adversário por meio de um sorteio realizado pela CBF, com todos os classificados.

Quando será o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil?

A CBF ainda não definiu uma data certa para realizar o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. A tendência é de que ele aconteça quando todos os confrontos estiverem definidos.

Por conta do alto número de convocados para seleções nacionais, o Flamengo conseguiu que a CBF adiasse os jogos da terceira fase, contra o Coritiba. Desta forma, o jogo de ida deste confronto será na semana em que os outros duelos estrão na segunda partida, e a volta será uma semana depois, nos dia 16 de junho.

Por ainda ter tempo até a disputa das oitavas de final, a CBF deve esperar a definição do confronto para fazer o sorteio. Do contrário, uma bola "neutra" será utilizada, representando o time que passar.

Como funciona o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil?

Diferentemente do que aconteceu na última fase, desta vez o sorteio da Copa do Brasil não terá a divisão de potes.Todas as 16 equipes vão estar representadas por bolinhas colocadas em um só recipiente e, uma a uma, serão retiradas, definindo os confrontos das oitavas de final.

Sem nenhum tipo de direcionamento, qualquer time pode enfrentar qualquer time nesta fase da Copa do Brasil.

Antes, para a definição dos confrontos da terceira fase, as equipes foram divididas em Pote A e Pote B, de acordo com a posição no ranking da CBF. Desta forma mais fortes, os times, teoricamente, enfrentariam os mais fracos.

Para a próxima fase, de quartas de final, um novo sorteio será realizado. Desta vez, o chaveamento será definido até a grande final, marcada para os dias 20 e 27 de outubro.

Quais times já estão classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil?

Quatro dos 16 classificados às oitavas de final já estão definidos, são eles:

Santos (eliminou o Cianorte com placar agregado de 3 a 0)

(eliminou o Cianorte com placar agregado de 3 a 0) São Paulo (elliminou o 4 de julho com placar agregado de 11 a 4)

(elliminou o 4 de julho com placar agregado de 11 a 4) Vasco (eliminou o Boavista com placar agregado de 2 a 1)

(eliminou o Boavista com placar agregado de 2 a 1) ABC (eliminou a Chapecoense com placar agregado de 4 a 3)

Quando serão os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil?

O calendário da CBF prevê que os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil sejam realizados entre o final de julho e o começo de agosto. Se isso se confirmar, a divisão deve ser a seguinte: