Clube inglês tem como alvo cinco jogadores do Real Madrid!

O clube inglês Fulham se prepara para apresentar uma proposta ambiciosa de empréstimo para contratar o argentino Franco Mastantono, jovem ponta do Real Madrid, depois que o novo técnico Álvaro Arbeloa decidiu reunir-se novamente com seu ex-jogador no Santiago Bernabéu.

Segundo o site argentino “El Entretenido”, Arbeloa, que assumiu recentemente o comando do Fulham no lugar de Marco Silva, planeja contratar Mastantono rapidamente antes do início da nova temporada da Premier League, no mês que vem.

O técnico espanhol, de 43 anos — que foi demitido do Real Madrid após apenas cinco meses —, busca reforçar seu ataque com a contratação de um de seus jogadores de confiança em uma negociação inesperada.

O Fulham recebeu um grande incentivo moral depois que José Mourinho, o técnico que retornou ao Real Madrid, informou a Mastantono sobre a possibilidade de ele deixar o clube temporariamente, indicando que a porta está aberta para uma negociação de empréstimo.

No entanto, o time londrino enfrenta forte concorrência de mais de 10 outros clubes interessados em contratar o atacante de 18 anos, que atua pela direita e é considerado um dos maiores talentos em ascensão do futebol argentino.

Mastantono, que não foi convocado para a seleção argentina para a Copa do Mundo de 2026, marcou dois gols em 18 partidas sob o comando de Arbeloa na última temporada, antes que este fosse demitido do cargo.

O jovem e talentoso jogador não descartou a possibilidade de deixar o Real Madrid menos de 12 meses após sua chegada, vindo do River Plate, da Argentina, em uma transferência sensacional no valor de 53 milhões de libras esterlinas.

Mastantono é visto como um possível substituto de Harry Wilson, que recusou renovar seu contrato e se transferiu para o Leeds United, enquanto o Fulham viu a saída de várias estrelas, com destaque para Raúl Jiménez, e Samuel Chukwueze retornou ao Milan após o término de seu período de empréstimo.

No entanto, Mastantono não é o único astro do Real Madrid que Arbeloa tem na mira, já que o nome do técnico espanhol foi associado ao interesse em contratar os jovens jogadores Thiago Pitarch, César Palacios, Manuel Ángel e Jorge Cistero, todos do clube madrilenho.

Arbeloa já havia treinado esse quarteto quando estava à frente da equipe reserva e do time principal do Real Madrid, o que aumenta as chances de sucesso nas negociações.