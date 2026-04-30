Clube holandês apresenta Michiel Kramer como novo assistente técnico

Michiel Kramer continuará atuando no mundo do futebol, conforme anunciou o RKC Waalwijk nesta quinta-feira através do site do clube. O polêmico jogador de Roterdã passará a integrar a comissão técnica do clube de Brabante no próximo verão.

Kramer, agora com 37 anos, dará os primeiros passos em sua carreira de treinador no RKC. Com isso, ele continua ligado ao clube de Waalwijk.

Kramer deveria, na verdade, jogar pelo RKC até 2027, mas pendurará as chuteiras após as eliminatórias. Em seguida, iniciará imediatamente uma nova fase.

Como Kramer ainda não pode assumir o cargo de técnico principal do RKC Sub-21, ele começará primeiro como assistente técnico da equipe principal e da equipe de juniores.

A ideia é que Kramer obtenha seus diplomas nesse meio tempo, para que possa assumir a responsabilidade final pelo RKC Sub-21.

O experiente atacante está muito ansioso por essa trajetória. “Nos últimos anos, já aprendi muito e acompanhei de perto a comissão técnica do time principal. Estou feliz por poder dar esse passo agora.”

“O RKC Waalwijk me dá a oportunidade de me desenvolver como treinador e sou grato ao clube por isso. Estou ansioso para começar a trabalhar e transmitir minha experiência”, afirmou Kramer.