Clube de ponta da Holanda entra em contato com o NEC para contratar Kodai Sano

O PSV está empenhado em contratar o meio-campista do NEC, Kodai Sano, segundo informa Mounir Boualin. O meio-campista japonês está aberto à ideia de se transferir para Eindhoven. Rik Elfrink confirma a notícia.

No PSV, Joey Veerman e Ismael Saibari parecem estar de saída. Este último despertou o interesse do Bayern de Munique. Essa transferência parece ser apenas uma questão de tempo.

Por isso, o time de Eindhoven está em busca de reforços para o meio-campo. Sano é citado como prioridade absoluta.

O NEC está ciente do interesse de Eindhoven, continua Boualin. Sano vê o PSV como um próximo passo ideal em sua carreira.

Sano, que não foi convocado para a Copa do Mundo do próximo verão, disputou 34 partidas pelo NEC nesta temporada. Ele marcou três gols e deu sete assistências.

No inverno, o japonês de 22 anos ainda era alvo de forte interesse do Ajax. Ele foi visto com Jordi Cruijff em Amsterdã, mas a transferência não se concretizou.

O NEC exigia, de fato, uma quantia de vinte milhões de euros. O Ajax não quis pagar esse valor. Boualin não revelou quanto Sano custará agora.