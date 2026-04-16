Clube amador IJFC é surpreendido: prefeitura instala 150 requerentes de asilo no campo 2

Uma decisão política em IJsselstein está causando grande agitação na cidade de Utrecht. O campo 2 do clube amador IJFC foi designado por um vereador do CDA como local de acolhimento de emergência para requerentes de asilo. O IJFC não foi informado sobre isso.

O IJFC comunicou, em uma carta aos mais de mil membros, que está muito surpreso com a decisão do vereador. O clube afirma que não foi, de forma alguma, consultado nessa tomada de decisão.

O VVIJ, clube com o qual o IJFC compartilha o complexo esportivo, também não foi informado previamente e está muito preocupado, conforme consta de um comunicado da associação.

O jornal De Telegraaf procurou o presidente do IJFC, Remco Bloemheuvel, para perguntar-lhe sobre a situação. “Entendemos que a necessidade é grande e que algo precisa ser feito, mas este local não nos parece o mais óbvio.”

A prefeitura de IJsselstein designou o campo 2 do clube. Serão criados locais de acolhimento de emergência para 150 requerentes de asilo, por “no máximo seis meses”. A construção deve começar já no final de abril.

Bloemheuvel está preocupado e expressa isso em entrevista ao De Telegraaf. “Vamos perder um quarto da nossa capacidade; haverá campos suficientes para todos? Mas também percebe-se a preocupação que paira sobre toda a sociedade: o que isso significa para a segurança dos sócios? Trata-se também de um serviço de acolhimento extraescolar durante a semana.”

Como o município de IJsselstein “aluga” os campos ao IJFC, pode optar por essa solução. O IJFC ainda está avaliando se faz sentido apresentar uma contestação judicial contra a decisão.

Bloemheuvel continua: “Os clubes do parque esportivo e os moradores da vizinhança simplesmente não foram informados.” Isso é inaceitável. Isso não é bom para o apoio da população, aí vai abrir o buraco”, conclui ele.

Em IJsselstein, a decisão da prefeitura não foi bem recebida. No Instagram, várias contas foram criadas em protesto contra o centro de acolhimento de refugiados no parque esportivo. Também estão circulando imagens geradas por IA nas quais o clube do IJFC é retratado como uma casa de chá árabe.



























