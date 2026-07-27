O Barcelona sondou a possibilidade de contratar Rodri, médio do Manchester City, também pretendido pelo Real Madrid, durante o mercado de verão em curso.

Rodri (30 anos) entrou no radar dos grandes clubes europeus no mercado de transferências, não só pela sua atuação excecional no Mundial, no qual conduziu a seleção de Espanha à conquista do título assumindo o papel de líder no meio-campo, mas também pelo facto de restar apenas um ano no seu contrato com o Manchester City e de ainda não o ter renovado com o clube inglês.

O jogador havia sido incluído como uma das promessas eleitorais do candidato à presidência do Real Madrid Enrique Riquelme, antes de se tornar num alvo prioritário do presidente Florentino Pérez para reforçar o meio-campo, respondendo aos apelos dos adeptos do clube merengue. Porém, o Real não é o único interessado em contratá-lo.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" citou as declarações do jornalista Oriol Domènech, durante a sua participação no programa "Tot Costa", afirmando: "O Barcelona telefonou para sondar o terreno sobre a contratação de Rodri".

Domènech acrescentou que a lesão de Frenkie de Jong levou o Barcelona a pensar na contratação de um médio de alto nível, o que faz de Rodri a opção ideal para esse papel.

Indicou ainda que o jogador tem grande entrosamento com os seus colegas do Barcelona nas fileiras da seleção de Espanha, e que restar apenas um ano no seu contrato poderá permitir ao Manchester City aceitar vendê-lo por um valor razoável, apesar de ser um dos jogadores de elite e vencedor da Bola de Ouro de 2024.