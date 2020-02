Cinco motivos para o palmeirense sonhar com a contratação de Hulk

Atacante já está pronto para voltar para a Ásia, mas estreitou os laços com o time alviverde nas últimas semanas

O atacante Hulk está curtindo os últimos dias de férias no antes de se reapresentar ao Shanghai SIPG, da . Mas tem uma torcida em particular bastante ansiosa para ver o jogador de 33 anos de volta ao país em breve - e talvez definitivamente.

Sim, Hulk pode não ter acertado com o (tanto que o clube já reforçou o setor ofensivo com Rony). No entanto, seus laços com a equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nunca foram tão estreitos.

Confira abaixo cinco motivos para o palmeirense sonhar com Hulk!

1 - Ele é palmeirense de coração



A depender das declarações de Hulk, é muito difícil imaginá-lo atuando no futebol brasileiro sem ser pelo seu time do coração. “Todo mundo sabe que eu tenho um carinho especial pelo Palmeiras. Já externei algumas vezes que tinha o desejo de jogar um Brasileiro com a camisa do Palmeiras. Seria um duplo sonho", afirmou ele em entrevista ao Globo Esporte.com no último mês de dezembro.



2 - Conheceu elenco e dependências do clube

Das palavras, às ações. Neste mês de fevereiro, Hulk aproveitou que estava no Brasil para manter a forma na equipe do coração. Ele conheceu a estrutura do clube, conversou com elenco, comissão técnica e dirigentes e viu das tribunas do Allianz Parque a vitória por 3 a 1 sobre o no último dia 16.

Dudu, maior ídolo do elenco atual, já abriu as portas do clube para o paraibano. “Falei um pouco com ele no estádio. É um grande jogador, de nível internacional, a gente sabe que é muito difícil ele vir agora, mas, se ele vier ano que vem ou em qualquer ano, ele será bem-vindo".



3 - Filhos na base



Hulk também reviu no Palmeiras João Paulo Sampaio, que hoje é coordenador das categorias de base do clube e treinou o atacante no início de carreira, nas divisões inferiores do . Segundo informações do Lance, ficou acertado que Ian e Tiago, dois filhos do jogador, poderão atuar nas equipes de base do .

4 - Indefinição na China



Ainda segundo o Lance, Hulk deixa o Brasil rumo a Dubai, nos , na próxima sexta-feira. Como o calendário do futebol chinês ainda está suspenso devido à epidemia do coronavírus, o atacante só tem três jogos agendados pelo Shanghai SIPG, todos pela : contra Yokohama Marinos, dia 7 de abril, Sydney, dia 28 do mesmo mês, e Jeonbuk Hyundai, em 19 de maio.

Em meio à indefinição sobre a temporada local, clubes chineses poderiam emprestar seus jogadores a equipes interessadas de outros países e arcar com parte do salário para que eles não ficassem em inatividade. Alguma dúvida de que o Palmeiras não faria este "favorzinho" por Hulk?



5 - Contrato no fim

Hulk ainda tem outra forma de pintar no Palmeiras a curto prazo: seu contrato com os chineses vai apenas até o final do ano. Livre no mercado, o atacante poderia acertar com o time paulista para 2021 sem custos.

E um motivo para Hulk não acertar com o Palmeiras...

Hulk é palmeirense, aprovou as estruturas do clube, pode ter até os filhos treinando na base... O que o faria não vir ao Palmeiras a curto prazo?

O principal motivo é o salário de mais de R$ 8 milhões por mês que recebe no Shanghai e o torna um dos jogadores mais bem pagos do mundo. Aos 33 anos e com mercado na Europa e na Ásia, Hulk teria que reduzir e muito a sua pedida para atuar em qualquer equipe brasileira.

Será que o jogador abriria mão de cifras milionárias para atuar pelo time do coração?