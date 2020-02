Rony no Palmeiras acirra concorrência nas pontas por vagas no time titular

Próximo de acerto, atacante do Athletico-PR pode ajudar Luxemburgo a mudar linha de frente alviverde

A novela Rony ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (20). Segundo informações do múltiplas fontes, o atacante está próximo de fechar com o Palmeiras. O time paulista desembolsou € 6 milhões, por 50% dos direitos econômicos do ogador. O contrato deve ter duração até dezembro de 2024.

Quando pediu a contratação de Rony, o técnico Vanderlei Luxemburgo pretendia usá-lo como atacante de beirada. A ideia era colocá-lo no lado direito oposto de Dudu, mesmo que seu auge no tenha sido pela esquerda.

A posição estava sem dono desde a saída de Keno, desde então foram feitos muitos testes mas ninguém assumiu a vaga de vez.

Com a negativa de Rony, a vaga passou a ser preenchida pelos garotos do - Gabriel Verón e Wesley Ribeiro - mas, principalmente, por Willian.

🤸‍♂️ Aquela resenha pra relembrar os grandes momentos do Rony em 2019!



🎥 https://t.co/eU3PA0RJ8d#VivaOFuracão #Retrospectiva2019 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) December 15, 2019

Com um projeto de fazer poucas contratações no ano, o alviverde pretendia, justamente, dar mais chances aos garotos da base, como dito pelo gerente de futebol palmeirense, que exaltou a qualidade na formação de atletas por parte do clube.

Considerando que Willian é o artilheiro do Paulistão, é difícil imaginar que seja ele a perder a vaga. O fato de ele ser uma espécie de coringa no time, podendo jogar em todas as posições do ataque, inclusive de centroavante, o coloca em vantagem para permanecer titular.

Se a opção de Luxemburgo for mater Dudu e Willian mesmo com a chegada de Rony, quem deve perder a posição é Luiz Adriano, que tem um gol e cinco jogos contra cinco gols em seis jogos do camisa 29 do Palmeiras.

Com a briga cada vez mais acirrada, Rapahel Veiga, Zé Rafael e Gustavo Scarpa se distanciam cada vez mais de uma posição na equipe titular de Luxemburgo.

Se Rony chegar para ser titular, os número indicam que o trio de ataque alviverde seria formado por ele em uma ponta, Willian como centroavante e Dudu na outra ponta, com Luiz Adriano e os garotos Verón e Wesley como reservas.