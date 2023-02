Chelsea x Southampton ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste sábado (18), pela 23ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Neste sábado (18), em confronto válido pela 23ª rodada da Premier League, o Chelsea recebe o Southampton às 12h (de Brasília) no Stanford Bridge, em busca de subir na tabela. O jogo será transmitido ao vivo no streaming Star+, e na GOAL você pode acompanhar a partida em tempo real.

Enquanto o Chelsea mantém a décima posição com apenas um ponto positivo no saldo de gols, o Southampton vive o pesadelo de se manter na lanterna da competição, com saldo de 22 negativos. O Blues de Londres empatou e perdeu o mesmo número de partidas, sete, além de oito vitórias para alcançar a atual colocação.

Pelo lado dos Saints, são apenas quatro partidas vencidas ao longo de 22 jogos disputados, além de três empates e 15 derrotas. Para sair da zona de rebaixamento, não bastaria apenas uma vitória sobre o Chelsea, já que à frente do Southampton, Bournemouth e Everton possuem saldos maiores de gols.

No histórico de confrontos entre as equipes, segundo o portal especializado em estatísticas, oGol, foram 112 embates no total, com 48 vitórias do Blues, 32 dos Saints e outros 32 empates. No último jogo, porém, quem venceu foi justamente o Southampton, por 2 a 1, com gols de Lavia e Armstrong, além de um anotado por Sterling, para o Chelsea.

Prováveis escalações

Escalação provável do Chelsea: Kepa; Reece James, Thiago Silva, Koulibaly e Ben Chilwell (Cucurella); Loftus-Cheek, Enzo Fernández e João Félix; Mudryk (Raheem Sterling), Ziyech e Kai Havertz.

Escalação provável do Southampton: Bazunu; Bree, Maitland-Niles, Bednarek, Salisu e Perraud; Ward-Prowse, Lavia e Alcaraz; Sulemana e Onuachu.

Desfalques

Chelsea

Getty Images

Edouard Mendy, N'Golo Kante, Christian Pulisic e Armando Broja.

Southampton

Getty

Juan Larios, Alex McCarthy e Tino Livramento.

Quando é?