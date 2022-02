Palmeiras no Mundial de Clubes 2021: jogos, inscritos, campanha e mais do Verdão no torneio

Pela segunda vez consecutiva, o Palmeiras foi ao Mundial de Clubes da Fifa com o objetivo de acabar com a zoação dos rivais brasileiros. No entanto, o clube acabou sendo parado pelo Chelsea na final da edição de 2021, mesmo com ótima atuação na semifinal e segurando a finalíssima até a prorrogação.

Em 2020, o Alviverde paulista conquistou a Libertadores e foi ao Mundial de Clubes pouco tempo depois, quando acabou ficando em quarto lugar. No fim de 2021, venceu mais uma Liberta e chegou ao torneio novamente, vencendo o Al-Ahly por 2 a 0 e sendo derrotado para os Blues de Londres por 2 a 1 na final, garantindo a medalha de prata.

Veja, a seguir, todas as informações do Palmeiras no torneio!

Qual o próximo jogo do Palmeiras pelo Mundial 2021?

Foto: Getty Images

O Palmeiras estreou no Mundial de Clubes com vitória de 2 a 0 sobre o Al Ahly, do Egito, se classificando para a final da competição.

Contra o Chelsea, os brasileiros acabaram derrotados por um placar de 2 a 1, ficando com a medalha de prata no torneio internacional.

Como foi a campanha do Palmeiras no Mundial 2021?

O Verdão chegou com a vaga de campeão da Copa Libertadores de 2021, na edição que ocorreu já ao fim do ano. Por isso, foi disputar direto a semifinal do torneio.

Contra o Al-Ahly, no primeiro jogo na edição, o Palmeiras foi superior e venceu os árabes foi 2 a 0, com gols de Dudu e Raphael Veiga. Primeiro Veiga, que recebeu a bola próximo da área e bateu no canto direito do goleiro, e depois o atacante, que soltou uma bomba pela direita e marcou sem chances para defesa.

Na finalíssima, o Chelsea abriu o placar com Lukaku, que marcou de cabeça ao subir na área. Algum momento depois, Thiago Silva acabou colocando a mão na bola e, revisado o lance, o juiz marcou pênalti para o Palmeiras, anotado por Raphael Veiga.

Já na prorrogação, o zagueiro Luan, do Verdão, acabou também acertando a mão na bola e o decisivo Kai Havertz acabou marcando para os Blues, deixando o placar final em 2 a 1.

Ao todo, o Palmeiras ainda manteve um bom saldo de gols, marcando três e tomando dois. O artilheiro da equipe foi Raphael Veiga, que também, ao lado de Dudu, deu uma assistência na competição.

Quais jogadores do Palmeiras foram inscritos para o Mundial 2021?

Foto: Getty Images

Para a edição deste ano, o Verdão fez sua lista de convocados, prontos para mais uma disputa do torneio. Por conta de alguns casos de Covid-19 no elenco, a comissão técnica do Palmeiras optou por levar um número maior de jogadores para, então, fechar a lista com 23 atletas 48 horas antes da primeira partida. Abaixo, veja os relacionados para o Mundial e, em negrito, os 23 escolhidos para a lista definitva:

GOLEIROS

Weverton (camisa 21)

Marcelo Lomba (camisa 42)

Vinícius Silvestre

Mateus (camisa 31)

LATERAIS

Jorge (camisa 6)

Marcos Rocha (camisa 2)

Mayke (camisa 12)

Vanderlan

Piquerez (camisa 22)

ZAGUEIROS

Gustavo Gómez (camisa 15)

Luan (camisa 13)

Kuscevic (camisa 4)

Renan

Murilo (camisa 26)

MEIO-CAMPISTAS

Gustavo Scarpa (camisa 14)

Zé Rafael (camisa 8)

Gabriel Menino

Danilo (camisa 28)

Patrick de Paula

Raphael Veiga (camisa 23)

Atuesta (camisa 20)

Jailson (camisa 30)

ATACANTE