Que horas o Chelsea joga na semifinal do Mundial de Clubes 2022?

Depois de vencer a tão cobiçada Liga dos Campeões na temporada de 2021/22, o Chelsea chega para brigar por mais um título internacional na temporada, desta vez representando toda a Europa: o Mundial de Clubes. O time de Thomas Tuchel, assim como o Palmeiras, campeão da Libertadores e representante da América do Sul, faz sua estreia no tornio já na fase semifinal.

Em busca de mais um título, o Chelsea - que ainda não conquistou um Mundial em sua história, tendo apenas batido na trave, quando chegou na final em 2012, mas acabou perdendo a decisão para o Corinthians - terá alguns desfalques para a disputa. Lesionados, os laterais Reece James e Ben Chilwell, além de Ruben Loftus-Cheek não foram inscritos, além de Thomas Tuchel, com Covid-19, que segue como dúvida na beirada do campo.

Além do Chelsea, o Mundial de Clubes dessa edição foi formado por Palmeiras, Al-Hilal, Al-Ahly, Al-Jazira, Monterrey e o AS Pirae, sendo que os três últimos já foram eliminados da disputa entre a primeira e a segunda fase.

Os Blues já têm adversário definido na semifinal da competição, e a FIFA, organizadora do torneio, já confirmou a data, horário e local do duelo que vale vaga na grande decisão do Mundial de Clubes deste ano.

Pensando nisso, a GOAL te mostra quando o Chelsea estreia no Mundial de Clubes.

Que horas o Chelsea joga no Mundial de Clubes?

De acordo com o chaveamento definido junto do sorteio dos confrontos do Mundial de Clubes, o Chelsea, em sua estreia na competição, entrando já na semifinal, vai encarar o Al Hilal, da Arábia Saudita, que despachou o Al Jazira, após uma vitória por 6 a 1 na segunda rodada.

Este confronto, valendo vaga na decisão, será na quarta-feira, 9 de fevereiro, às 13h30 (de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, nos Emirados Árabes. No momento deste jogo, a outra semifinal já vai ter sido decidida, ou seja, os times já entram em campo sabendo quem será o adversário da final - ou da disputa pelo terceiro lugar -, uma vez que Palmeira e Al Ahly se enfrentam na terça-feira (8).