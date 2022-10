Chelsea estuda proposta para tirar Bruno Guimarães do Newcastle

Blues têm interesse em contar com o volante a partir de janeiro de 2023. O meio-campista receberá oferta para renovar com os Magpies

O Chelsea tem interesse em Bruno Guimarães no mercado da bola. Os ingleses estudam uma proposta pelo jogador na próxima janela de transferências, como soube a GOAL.

Ainda não foi enviada uma oferta dos Blues aos Magpies, o que deve acontecer somente em janeiro deste ano, quando será reaberta a janela de transferências.

Os valores são discutidos com parte do estafe do atleta, já que o contrato do meio-campista no St. James' Park não tem multa rescisória — o futebol inglês não exige este tipo de cláusula.

Ciente de que há interessados no jogador, o Newcastle prepara uma oferta para a renovação contratual do brasileiro de 24 anos — a ideia é transformá-lo no atleta com maior remuneração do elenco, cerca de 200 mil libras esterlinas (R$ 1,220 milhão na cotação atual) por semana. O Real Madrid foi citado como um clube que deseja levar o atleta no mercado da bola, mas não houve contato para levá-lo até o momento, como soube a GOAL.

Contratado em janeiro de 2022 por cerca de 40 milhões de euros (R$ 211,8 milhões nos dias de hoje), vindo do Lyon, Bruno Guimarães assinou vínculo com os Magpies até 30 de junho de 2022. O meio-campista se tornou peça fundamental no time inglês neste ano.

Perto de ser convocado para a disputa da Copa do Mundo pela seleção brasileira, o jogador soma 27 partidas pelo Newcastle, com sete gols marcados e três assistências.