Newcastle encaminha contratação de Bruno Guimarães, do Lyon

O Newcastle, da Inglaterra, encaminhou a contratação de Bruno Guimarães. Nas últimas horas, os ingleses avançaram bem nas tratativas com o jogador e agora restam apenas detalhes entre clubes e staff do atleta para que a chegada do brasileiro seja oficializada.

Conforme trouxe a Goal, o novo rico" da Premier League fez uma oferta de 40 M de euros à vista ao Lyon que aceitou fazer negócio. Os franceses, que não garantiram a classificação para as duas últimas edições da Champions League, precisavam fazer caixa e Bruno era um dos jogadores mais cobiçados no mercado.

O Arsenal mantinha conversas com o staff de Bruno e o Lyon desde a última janela de transferências, mas nã tinha o montante exigido pelos franceses para oferecer neste momento. Além disso, o Wolverhampton, também da Inglaterra, demonstrou interesse no volante brasileiro nesta última janela de transferências.

Bruno está com a seleção brasileira em Quito, onde o Brasil encara o Equador, nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A expectativa é de que o volante realize exames médicos ao chegar em solo brasileiro, onde a equipe de Tite encara o Paraguai, na terça-feira (1), também pelas Eliminatórias da Copa.