Chelsea de Lampard troca elogios por crise: o que explica tamanha queda?

Clube londrino patina na temporada após um começo esperançoso e ídolo Lampard se vê cada vez mais pressionado no Stamford Bridge

A temporada 2020/21 era uma que se projetava um fortíssimo, porém, já quase na metade da campanha da Premier League é possível dizer que os Blues de Frank Lampard são uma decepção. Nesse domingo (3), o time de Londres perdeu mais um jogo - dessa vez para o Manchester City, por 3 a 1 - sem oferecer grande resistência e patina no campeonato.

Há de se considerar que o mundo no geral vive um momento atípico desde o começo de 2020, com a pandemia do novo coronavírus. O futebol também foi afetado e o calendário, que já era motivo de muitas reclamações ficou ainda pior, especialmente para quem disputa várias competições, como é o caso do Chelsea, que começou a campanha em quatro certames: Premier League, , e .

Ainda assim, é difícil entender o que aconteceu com o Chelsea de Lampard. O bilionário clube fez altíssimos investimentos na última janela de transferências para trazer jogadores de calibre, mas até agora pouco tem visto um retorno para os mais de R$ 1 bilhão gastos.

Nos últimos oito jogos, os Blues acumulam duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Um problema em especial que parecia ter sido resolvido voltou a afetar a performance do clube com força: o sistema defensivo.

As chegadas de Thiago Silva e do goleiro Edouard Mendy encheram os torcedores de esperança e no começo até funcionou bem. Porém, em dezembro parece ter havido algo que desestabilizou a equipe e agora o time sofre, em média, 1.6 gols por partida, contra 1.2 sofridos por jogo antes de dezembro.

Após a derrota sofrida para o , Lampard comentou sobre o momento que o clube londrino vive e preferiu olhar para a situção com um olhar otimista.

"Eu já estive ali, tive esses dias [ruins] e levantei um troféu ao final da temporada. Nós demos a volta por cima porque tínhamos espírito no vestiário e qualquer jogador de futebol vai passar por momentos assim. Algumas outras derrotas para outras equipes foram doloridas. Precisamos encarar isso de frente, isso é futebol", declarou Lampard à Sky Sports.

Caso queira voltar à disputa pelo troféu da Premier League, o time de Lampard precisa se acertar, especialmente na defesa. Nas oitavas de final da Liga dos Campeões os Blues encaram o sempre difícil Atlético de Madrid e precisarão de uma recuperação ou até mesmo reorganização defensiva para conseguir superar os comandados de 'Cholo' Simeone.