Liderança, segurança e até gol: o início de Thiago Silva no Chelsea

O zagueiro foi bastante elogiado por Frank Lampard antes do jogo contra o Sheffield United, no qual marcou seu primeiro gol com a camisa dos Blues

Depois de uma grande passagem pelo PSG, Thiago Silva mudou de ares e se transferiu para o , onde vem tendo um bom início. São elogios de Lampard, poucos gols sofridos e, neste sábado (7), o primeiro marcado.

Aos 36 anos, Thiago Silva tem mostrado que ainda tem ritmo para jogar em alto nível, e é isso que está fazendo. Desde que chegou ao Chelsea, o zagueiro tem se destacado. Neste sábado, os inglese foram vazados pela primeira vez em cinco jogos, enquanto ele se tornou o sexto jogador mais velho a marcar pelos Blues na Premier League.

Antes do duelo com o , o treinador Frank Lampard rasgou elogios ao brasileiro, que tem sido peça chave em seu time, que tem o intuito de reconstruir a história do Chelsea. E, segundo o próprio, a boa fase da equipe passa por Thiago - com ele em campo, os Blues não foram derrotados na temporada e levaram menos gols do que sem ele.

"Ele tem uma grande influência. Embora não fale inglês, seu profissionalismo fala por ele e inspira os outros jogadores. Eles o respeitam. Ele tem jogado muito bem. Ele treina e se prepara bem, você rapidamente percebe porque ele teve uma carreira tão incrível", disse Lampard.

"Cuidamos um pouco dele, mas quando você vê seu nível de jogo e a forma como ele treina, é realmente um ótimo começo para nós", completou o treinador, destacando o quanto é bom treinar um jogar que tem "uma vontade enorme de querer estar no melhor nível possível" mesmo já se encaminhando para o final de sua carreira.

E todo o trabalho do zagueiro tem dado resultados. Foram cinco jogos consecutivos de "clean sheet", ou seja sem tomar o gols, até o duelo contra o Sheffield. Mas Thiago deu um jeito de "compensar" marcando seu primeiro gol com a camisa do Chelsea.

Aos 31 minutos do segundo tempo, quando o placar era de 2x1 a favor do Chelsea, que saiu atrás, Thiago recebeu um cruzamento de Hakim Ziyech, em cobrança de falta, e raspou de cabeça para mandar para o fundo do gol.

A vitória por 4x1 deixou o Chelsea, que foi derrotado apenas uma vez na Premier League na terceira colocação na tabela do Inglês - pelo menos até e jogarem. O próximo compromisso será contra o , em 21 de novembro, após a data Fifa. Neste meio tempo, Thiago se apresenta à seleção brasileira, para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.