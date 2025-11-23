+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Liga dos Campeões
team-logoChelsea
Stamford Bridge
team-logoBarcelona
Mounique Vilela

Chelsea x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (25), no Stamford Bridge; confira a transmissão e outras informações do jogo

Chelsea e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela quinta rodada da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, do canal TNT na TV fechada e da HBO Max via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, o Chelsea volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em 12º lugar, com sete pontos, os Blues estão a dois pontos do Liverpool, equipe que fecha a zona de classificação direta para as oitavas de final. Para o confronto, o técnico Enzo Maresca terá o retorno de Fofana, preservado na vitória sobre o Burnley por 2 a 0.

Por outro lado, o Barcelona, também com sete pontos, registra vitórias sobre o Olympiacos por 6 a 1 e Newcastle por 2 a 1, além de derrota para o PSG por 2 a 1 e empate com o Brugge por 3 a 3. Vale lembrar que os Blaugrana venceram apenas uma das sete visitas anteriores a Stamford Bridge, triunfando por 2 a 1 no caminho para o título da temporada 2005/06.

Para o confronto, o técnico terá o retorno de Frenkie de Jong, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Athletic Bilbao por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol.

Chelsea: Sanchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, João Pedro, Garnacho; Delap.

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Yamal, López, Torres; Lewandowski.

Escalações de Chelsea x Barcelona

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestBAR
1
R. Sanchez
29
W. Fofana
3
M. Cucurella
27
M. Gusto
23
T. Chalobah
49
A. Garnacho
25
M. Caicedo
41
Estevao
8
E. Fernandez
24
C
R. James
7
P. Neto
13
J. Garcia
23
J. Kounde
3
A. Balde
5
P. Cubarsi
4
C
R. Araujo
16
F. Lopez
21
F. de Jong
24
E. Garcia
10
L. Yamal
7
F. Torres
9
R. Lewandowski

4-2-3-1

BARAway team crest

CHE
-Escalação

Reservas

Técnico

  • E. Maresca

BAR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • H. Flick

Desfalques

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Quando é?

  • Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Stamford Bridge - Londres, ING

Retrospecto recente

CHE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/5
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

BAR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
15/8
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
4/5

Últimos confrontos diretos

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma seis vitórias, contra cinco do Chelsea, além de seis empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Champions League 2027/18, os catalães venceram por 4 a 1 no placar agregado. 

CHE

Outros

BAR

2

Vitórias

2

Empates

1

6

Gols feitos

7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

