Chelsea x Barcelona: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Liga dos Campeões 2025/26

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, o Chelsea volta suas atenções para a disputa da Champions League. Em 12º lugar, com sete pontos, os Blues estão a dois pontos do Liverpool, equipe que fecha a zona de classificação direta para as oitavas de final. Para o confronto, o técnico Enzo Maresca terá o retorno de Fofana, preservado na vitória sobre o Burnley por 2 a 0.

Por outro lado, o Barcelona, também com sete pontos, registra vitórias sobre o Olympiacos por 6 a 1 e Newcastle por 2 a 1, além de derrota para o PSG por 2 a 1 e empate com o Brugge por 3 a 3. Vale lembrar que os Blaugrana venceram apenas uma das sete visitas anteriores a Stamford Bridge, triunfando por 2 a 1 no caminho para o título da temporada 2005/06.

Para o confronto, o técnico terá o retorno de Frenkie de Jong, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Athletic Bilbao por 4 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol.

Chelsea: Sanchez; Reece James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, João Pedro, Garnacho; Delap.

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong; Yamal, López, Torres; Lewandowski.

Data: terça-feira, 25 de novembro de 2025

terça-feira, 25 de novembro de 2025 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Stamford Bridge - Londres, ING

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico. Em 17 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma seis vitórias, contra cinco do Chelsea, além de seis empates. No último encontro válido pelas oitavas de final da Champions League 2027/18, os catalães venceram por 4 a 1 no placar agregado.

