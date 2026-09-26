A noite de Kylian Mbappé não foi perfeita, apesar de ele ter marcado o gol da vitória da seleção da França sobre a Turquia, já que o capitão dos Bleus sofreu uma lesão no joelho durante a partida que terminou com o triunfo francês por 1 a 0, deixando a concentração da seleção e retornando a Madri, em meio a um clima de preocupação no Real Madrid quanto ao tempo de sua ausência, cerca de um mês antes do confronto com o Barcelona no Clásico.

Uma foto de Lamine Yamal estampou a capa dos jornais As e Mundo Deportivo, enquanto uma imagem da seleção da Espanha comandada por Luis de la Fuente ocupou a primeira página do Marca, coincidindo com a preparação da La Roja para um duro confronto contra a Inglaterra no estádio de Wembley, na noite deste sábado, em uma reedição da final da Eurocopa de 2024.

Mas, apesar de a imprensa espanhola estar concentrada no confronto contra a Inglaterra e no retorno dos campeões do mundo às competições, a mídia madrilenha não deixou de acompanhar os desdobramentos da lesão de Mbappé, que rapidamente se transformou em motivo de preocupação dentro do clube merengue, segundo informou a RMC francesa.

Dúvidas sobre a participação de Mbappé no Clásico

Mbappé sofreu a lesão no joelho esquerdo enquanto marcava o único gol da França diante da Turquia, na primeira partida de Zinedine Zidane à frente da seleção francesa, ficando confirmada sua ausência pelo restante do período de data Fifa.

O atacante francês deve retornar diretamente a Madri para iniciar o tratamento e, portanto, ficará de fora dos três próximos jogos de sua seleção, contra a Bélgica na segunda-feira, e depois contra a Itália e a Bélgica no estádio Stade de France, nos dias 2 e 5 de outubro.

O jornal Marca demonstrou preocupação com a recorrência do problema, lembrando que Mbappé sofreu na temporada passada com dores nesse mesmo joelho esquerdo em duas ocasiões, e descreveu o que está acontecendo como o "vírus Fifa" que persegue os jogadores dos clubes durante os períodos de data Fifa.

O jornal escreveu: "No fim, ele desabou no gramado, colocou as mãos no rosto, deixando os franceses e Zizou, e é claro a torcida do Real Madrid, com o coração apertado".

Já o jornal As descreveu a cena como um "tormento" e voltou a colocar os holofotes sobre o joelho esquerdo do atacante do Real Madrid.

O jornal afirmou: "Seu joelho esquerdo, mais uma vez. Aquele que deu tanto o que falar na temporada passada. Aquele que causou um verdadeiro terremoto após um diagnóstico equivocado".

E acrescentou: "A preocupação domina o Real Madrid. Ninguém fala, e todos aguardam os resultados dos exames, mas a tensão é evidente".

O As também fez referência ao que chamou de "vírus Fifa" em Valdebebas, especialmente com o anúncio de que Ibrahima Konaté também estará ausente da concentração da seleção francesa por causa de uma entorse no joelho direito.

Uma única data se impõe em Madri

E, apesar de o tempo de ausência de Mbappé ainda não ter sido revelado oficialmente, a imprensa madrilenha já começou a olhar para uma data específica: 25 de outubro, dia do Clásico contra o Barcelona.

O Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação, atrás do líder do Campeonato Espanhol por seis pontos de diferença, o que torna a disponibilidade de Mbappé para esse aguardado compromisso motivo de grande interesse dentro do clube merengue.

Agora, Madri aguarda os resultados dos exames médicos para saber a gravidade da lesão e o tempo de ausência, em meio a uma única pergunta que se impõe: conseguirá Mbappé retornar a tempo de disputar o Clásico?