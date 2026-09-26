A noite de Kylian Mbappé não foi perfeita, apesar de ter marcado o gol da vitória da seleção da França sobre a Turquia, já que o capitão dos "Bleus" sofreu uma lesão no joelho durante a partida que terminou com o triunfo francês por 1 a 0, deixando a concentração da seleção e retornando a Madri, em meio a um clima de preocupação dentro do Real Madrid quanto ao tempo de sua ausência, cerca de um mês antes do confronto com o Barcelona no Clássico.

A imagem de Lamine Yamal estampou a capa dos jornais "AS" e "Mundo Deportivo", enquanto a foto da seleção da Espanha comandada por Luis de la Fuente ocupou a primeira página do "Marca", coincidindo com a preparação de "La Roja" para disputar um duelo forte diante da Inglaterra no estádio de "Wembley", na noite de sábado, em uma reedição da final da Eurocopa de 2024.

Mas, apesar do foco da imprensa espanhola no confronto com a Inglaterra e no retorno dos campeões do mundo às competições, os veículos de imprensa madrilenhos não ignoraram os desdobramentos da lesão de Mbappé, que rapidamente se transformou em fonte de preocupação dentro do clube merengue, conforme noticiou a RMC francesa.

Dúvidas sobre a participação de Mbappé no Clássico

Mbappé sofreu a lesão no joelho esquerdo enquanto marcava o único gol da França diante da Turquia, na primeira partida de Zinedine Zidane à frente da seleção francesa, confirmando-se sua ausência pelo restante do período da data Fifa.

O atacante francês deve retornar diretamente a Madri para iniciar o tratamento e, consequentemente, ficará ausente dos três próximos jogos da seleção de seu país, diante da Bélgica na segunda-feira, e depois Itália e Bélgica no estádio "Stade de France" nos dias 2 e 5 de outubro.

O jornal "Marca" demonstrou preocupação com a repetição do problema, lembrando que Mbappé sofreu na última temporada com incômodos no mesmo joelho esquerdo em duas ocasiões, e descreveu o que ocorre como o "vírus Fifa" que persegue os jogadores dos clubes durante os períodos de data Fifa.

O jornal escreveu: "No fim, ele desabou sobre o gramado, colocou as mãos no rosto, deixando os franceses e Zizou, e claro, os torcedores do Real Madrid, com o coração apertado".

Já o jornal "AS" descreveu a cena como um "tormento", e voltou a colocar os holofotes sobre o joelho esquerdo do atacante do Real Madrid.

O jornal disse: "Seu joelho esquerdo, mais uma vez. Aquele que gerou tanto assunto na última temporada. Aquele que provocou um verdadeiro terremoto após um diagnóstico equivocado".

E acrescentou: "A preocupação domina o Real Madrid. Ninguém fala, e todos aguardam os resultados dos exames, mas a tensão é evidente".

O "AS" também apontou para o que descreveu como "vírus Fifa" em Valdebebas, especialmente com o anúncio da ausência de Ibrahima Konaté também da concentração da seleção francesa por causa de uma torção no joelho direito.

Uma única data se impõe em Madri

Apesar de ainda não ter sido revelado oficialmente o tempo de ausência de Mbappé, a imprensa madrilenha já começou a olhar para uma data específica: 25 de outubro, data do Clássico diante do Barcelona.

O Real Madrid ocupa atualmente a segunda colocação, atrás do líder do Campeonato Espanhol, com uma diferença de seis pontos, o que faz da disponibilidade de Mbappé para esse esperado compromisso motivo de grande atenção dentro do clube merengue.

E agora, Madri aguarda os resultados dos exames médicos para saber a extensão da lesão e o tempo de ausência, em meio a uma única pergunta que se impõe: conseguirá Mbappé voltar a tempo de disputar o Clássico?