Chay no Botafogo: gols, assistências e tempo de contrato do atacante

O atacante tem sido um dos grandes destaques do Clube da Estrela Solitária na temporada 2021

Depois de ter desempenhado um bom papel pela Portuguesa-RJ no Campeonato Carioca, o meia-atacante Chay foi anunciado como reforço do Botafogo em sua missão para voltar à elite do futebol brasileiro. E a parceria tem rendido tudo o que os dois lados queriam, tanto que as partes conseguiram acordar um novo vínculo, agora definitivo.

O atacante, que tem uma história digna de filme de Hollywood e inclusive já foi eleito melhor do mundo no Futebol de 7, caiu nas graças do torcedor e mostra identificação e entrega em campo... e gols. Chay é o artilheiro do Botafogo na Série B do Brasileirão, com oito gols marcados e se coloca como principal referência técnica do time hoje treinado por Enderson Moreira.

Quantos gols Chay marcou pelo Botafogo?

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Chayene disputou um total de 18 jogos pelo Alvinegro, todos eles nesta campanha de Série B – marcada por muita oscilação inicial do time, que atualmente vive momento positivo e voltou a integrar o G-4 que garante o acesso à primeira divisão. O atacante é o artilheiro do Botafogo na competição, com oito gols marcados, sendo também o máximo goleador botafoguense nesta atual temporada – ao lado de Rafael Navarro.

Os gols de Chay pelo Botafogo foram nos seguintes jogos

Botafogo 2x0 Coritiba (2ª rodada da Série B) - 1 gol

Botafogo 3x0 Remo (3ª rodada da Série B) - 1 gol

Botafogo 1x0 Vitória (8ª rodada Série B) - 1 gol

Botafogo 3x3 Cruzeiro (11ª rodada Série B) - 3 gols

Botafogo 2x0 Vasco (15ª rodada Série B) - 1 gol

Botafogo 3x2 Vila Nova (20ª rodada Série B) - 1 gol

Quantas assistências Chay deu no Botafogo?

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Em relação a passes para gol, Chay serviu seus companheiros três vezes. Ou melhor: companheiro. Isso porque todas as três assistências dadas pelo camisa 14 botafoguense foram para o centroavante Rafael Navarro.

Até quando Chay tem contrato com o Botafogo?

Depois de chegar emprestado pela Portuguesa-RJ, Chay foi contratado em definitivo pelo Glorioso. Para contar com o atacante de 30 anos, o Alvinegro pagou pouco mais de R$ 500 mil por 50% dos direitos econômicos do atacante – a outra metade segue com a Portuguesa da Ilha do Governador.

O novo vínculo de Chay com o Botafogo o liga ao clube até o final de 2024.